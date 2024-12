Com quantos anos Adriano Imperador se aposentou?

Adriano Imperador terá um jogo de despedida para chamar de seu. O atacante receberá ex-companheiros de Inter de Milão e lendas do Flamengo para um amistoso no Maracanã, às 17h (de Brasília), no domingo (15). Mas, quando foi que ele se aposentou do futebol profissional? Isso foi em 2016, por um time pouco conhecido.

Após vestir a camisa de gigantes do futebol mundial, Adriano escolheu o Miami United, dos Estados Unidos, para dar adeus a carreira de jogador. Na época, o acordo para jogar no time das divisões inferiores do futebol norte-americano contava com a possibilidade dele ser um dos sócios.

Imperador está longe dos gramados desde maio de 2016. A sua última partida como jogador foi em um amistoso contra o Las Vegas City, que contou com Ronaldinho Gaúcho em campo. Adriano chegou a balançar a rede na vitória de sua equipe por 3 a 1.

Quantos gols Adriano Imperador marcou na carreira?

No total, Adriano marcou 201 gols no futebol profissional. Foi com a camisa da Inter de Milão, da Itália, que Imperador mais vezes estufou a rede. Foram 74 gols nos anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2008 e 2009. Na sequência, vem o Flamengo, com 45 tentos.

Adriano com a camisa do Miami United (Foto: Divulgação/Miami United)

Veja ranking de número de gols marcados de Adriano Imperador

1° - Inter de Milão - 74 gols

2° - Flamengo - 45 gols

3° - Seleção Brasileira - 29 gols

4° - Parma - 26 gols

5° - São Paulo - 17 gols

6° - Fiorentina - 6 gols

7° - Corinthians - 2 gols

8° - Athletico - 1 gol

9° - Miami United - 1 gol