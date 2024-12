Adriano Imperador, grande nome do futebol brasileiro, se despedirá dos gramados no domingo (15), às 17h (de Brasília), no Maracanã. O amistoso, que reunirá craques do Flamengo de um lado e, do outro, da Inter de Milão, contará com ex-companheiros dele da Seleção. Com a Amarelinha, aliás, o atacante se tornou um carrasco da Argentina. O Lance! relembra os confrontos históricos.

Atuação decisiva de Adriano na final da Copa América de 2004

A exibição de Adriano pela Seleção no dia 25 de julho de 2004, no Estádio Nacional de Lima, no Peru, entrou para a história. O Brasil perdia para a Argentina por 2 a 1, com gols de Kily González e Delgado. Já na reta final da partida, os argentinos celebravam a conquista diante do grande rival no futebol mundial. Foi ai que apareceu Adriano Imperador.

O atacante ficou na bronca com a provocação dos argentinos, que ficaram enrolando o jogo para o tempo passar. Carlos Tévez, inclusive, pedalou na linha de fundo e sofreu falta. O confronto estava pegado naquele momento.

Aos 48 minutos, Diego Ribas, ídolo do Flamengo, lançou bola para a área. Para fugir da marcação, Adriano abriu o braço, deu um leve toque na bola e, em seguida, chutou com força, sem chance para o goleiro Roberto Abbondanzieri.

Com a empate por 2 a 2, a decisão foi para os pênaltis. A Canarinho venceu por 4 a 2 com gol, inclusive, do Imperador.

Adriano Imperador comemorando gol na Seleção (Foto: AFP/Pierre-Philippe Marcou)

O Brasil entrou em campo com: Júlio César; Maicon, Luisão, Juan e Gustavo Nery; Kléberson, Renato, Edu e Alex; Luís Fabiano e Adriano. Técnico: Parreira.

Atropelo contra a Argentina pela Copa das Confederações

Adriano voltou a vitimar a Argentina no ano seguinte. Na Alemanha, o Brasil atropelou o rival por 4 a 1, com dois gols do atacante, além de tentos de Kaká e Ronaldinho Gaúcho.

O Brasil iniciou a partida com: Dida; Cicinho, Lúcio, Roque Júnior e Gilberto; Emerson, Zé Roberto e Kaká; Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Adriano. Técnico: Parreira.

Além da atuação brilhante na final, o Imperador foi eleito o melhor jogador da competição, além de ficar com a chuteira de ouro (artilheiro) com cinco gols.