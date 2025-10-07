Próximo de convocação para o Mundial, Seleção Sub-17 é a esperança para salvar temporada

Depois de uma temporada marcada por decepções nas Seleções Brasileiras, a responsabilidade de encerrar o ano com boas notícias recai sobre a equipe Sub-17. Comandado por Dudu Patetuci, o grupo será convocado nesta semana para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Catar, de 3 a 27 de novembro. O Brasil está no Grupo H, com Honduras, Zâmbia e Indonésia.

O cenário nas demais categorias foi preocupante. A equipe principal, apesar da classificação para a Copa do Mundo, terminou as Eliminatórias com a pior campanha de sua história e passou por troca de comando técnico. Já a Seleção Sub-20, dirigida por Ramon Menezes, teve desempenho ainda mais decepcionante: somou apenas um ponto na primeira fase do Mundial e foi eliminada precocemente na última semana, registrando a pior participação da história. O resultado culminou na demissão de Ramon, após contestado trabalho.

Em meio às incertezas, a geração sub-17 surge como a chance de salvar o ano. Entre os jovens que mais chamaram atenção nesta temporada, três jogadores já se firmaram no elenco profissional de seus clubes e são vistos como líderes técnicos em seus setores: Kauã Prates, Zé Lucas e Raykkonen. O LANCE! fez um levantamento sobre essas três promessas que podem ser a esperança da Seleção no Mundial Sub-17:

Kauã Prates

Zagueiro do Cruzeiro, Kauã Prates soma cinco partidas pelo time principal, sendo quatro pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil, totalizando cerca de 200 minutos em campo. Ele se tornou o terceiro jogador mais jovem da história a estrear pelo clube, atrás apenas de Vitor Roque e Ronaldo Fenômeno. Com boa leitura de jogo e personalidade, é apontado como um dos pilares defensivos dessa nova geração.

Lateral Kauã Prates, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Zé Lucas

Meio-campista do Sport, Zé Lucas é o atleta mais rodado entre os possíveis convocados. Titular em boa parte da temporada, disputou 21 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ultrapassando 1.500 minutos em campo. Ele também entrou para a história ao se tornar o mais jovem a estrear pelo clube pernambucano. Com bom passe e visão de jogo, chega à Seleção Sub-17 como uma das principais referências técnicas.

continua após a publicidade

Zé Lucas é destaque do Sport no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Zé Lucas)

Raykkonen

No ataque, o destaque é Raykkonen, do Internacional. Famoso por ter o nome do histórico campeão mundial de Fórmula 1, o atacante disputou cinco partidas entre o Brasileirão e a Copa do Brasil, somando 170 minutos em campo. Tornou-se o jogador mais jovem a atuar pelo Internacional, superando marcas de Gabriel Carvalho e Alexandre Pato. Com velocidade e presença na área, é uma das maiores promessas da categoria.

Raykkonen na sua estreia pelo profissional do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A estreia da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 será no dia 4 de novembro, em Doha, no Catar, diante de Honduras. Maior vencedor da competição ao lado da Nigéria, o Brasil busca o quinto título da competição. A última conquista aconteceu em 2019.

Seleção Sub-15 faz bonito

Se a Sub-17 buscará o título, a Sub-15 se destacou no Paraguai, na disputa da Conmebol Liga Evolução. Na última segunda-feira (6), o Brasil empatou por 2 a 2 na grande final com a Argentina e ganhou nos pênaltis, com brilho do goleiro Bruninho Samudio.