Capitão do Chelsea desfalca seleção e já tem substituto

A seleção inglesa anunciou, na segunda-feira (6) o corte do lateral-direito Reece James, que se lesionou no duelo entre Chelsea e Liverpool, realizado no último sábado (4), pela sétima rodada da Premier League. Para o lugar do capitão dos Blues, o treinador Thomas Tuchel convocou Nico O’Reilly, do Manchester City. Nesta Data Fifa, a Inglaterra terá compromissos com País de Gales (amistoso) e Letônia (Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026).

Veja o comunicado da seleção inglesa

"Nico O'Reilly, do Manchester City, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra. O jogador de 20 anos deixa o elenco da seleção sub-21 e entra na disputa pelos próximos jogos dos 'Three Lions' contra País de Gales e Letônia. A inclusão de O'Reilly, que atuou do nível sub-15 ao sub-20, ocorre após a saída de Reece James. O capitão do Chelsea sofreu uma lesão jogando pelo seu clube no fim de semana e foi descartado dos jogos internacionais da Inglaterra em outubro após avaliações médicas."

Momento de Reece James

O defensor de 25 anos vinha conseguindo manter uma sequência regular de jogos nesta temporada, após enfrentar um período prolongado de problemas físicos que comprometeram seu desenvolvimento recentemente. James tem atuado tanto como lateral quanto no meio-campo, conforme o sistema tático implementado pelo técnico Enzo Maresca no Chelsea.

A Federação Inglesa ainda não divulgou detalhes sobre a gravidade da lesão ou o tempo estimado para recuperação do jogador. O corte impossibilita a participação do lateral nos próximos compromissos internacionais da seleção inglesa.

Reece James em ação pelo Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Mesmo com a ausência, Tuchel já demonstrou grande confiança em James desde que assumiu o comando da seleção inglesa. O treinador alemão trouxe o defensor de volta ao grupo logo após assumir o cargo, e elogiou sua versatilidade e consistência. O técnico já trabalhou com Reece James durante sua passagem pelo Chelsea, quando utilizou o defensor na conquista da Champions League em 2021.

Convocação de Nico O'Reilly

Para substituir James, o técnico Thomas Tuchel convocou Nico O'Reilly, defensor do Manchester City. O jogador de 20 anos, que integrava a seleção sub-21, foi promovido à equipe principal após destacar-se com suas atuações nesta temporada. Sob o comando de Pep Guardiola, o jovem jogador é destaque da equipe e constantemente titular. Na atual temporada, o jogador tem nove partidas, com uma assistência.

Nico O'Reilly em ação pelo Manchester City (Foto: FREDERIC DIDES / AFP)

Próximos passos da Inglaterra

Nesta Data Fifa, a Inglaterra entrará em campo na quinta-feira (9), para realizar um amistoso contra País de Gales, em Wembley, em Londres (ING), às 15h45 (de Brasília). Na sequência, os Três Leões encara a Letônia, pela oitava rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, em Daugava Stadium in Riga, na capital letã, na terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília).

