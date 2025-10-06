Rizek elogia titular do Palmeiras e destaca: ‘Seleção Brasileira’
Jogador foi protagonista na vitória sobre o São Paulo
- Matéria
- Mais Notícias
Vitor Roque foi mais uma vez destaque do Palmeiras na temporada de 2025. Desta vez, o atacante foi peça fundamental para a virada do Alviverde sobre o São Paulo por 3 a 2, no último domingo (5), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao marcar um gol no confronto.
Perfil do Palmeiras provoca São Paulo após polêmicas: ‘Previsão da semana’
Fora de Campo
Bruno Fuchs revela conversa com dupla em substituição do Palmeiras antes da virada no clássico
Palmeiras
Pênalti claro? Especialistas analisam lances polêmicos de São Paulo x Palmeiras
São Paulo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Diante do cenário, o apresentador André Rizek destacou a atuação do atacante. Durante o programa Seleção Sportv, desta segunda-feira (6), o jornalista apontou os números do jogador, comparou eles com o de Kaio Jorge e cogitou uma convocação para a Seleção Brasileira.
- O Vitor Roque soma nove gols e quatro assistências. São 13 participações em gols. Já o Flaco, chegou a nove gols e duas assistências. São números bizarros. Esses desempenho, da dupla, levou o argentino a Seleção. Em uma equipe que tem Julián Alvarez e Lautaro. Acredito, que caso o Vitor Roque siga assim, ele vai acabar sendo convocado - iniciou o apresentador, antes de completar.
- Em algum momento isso vai acontecer. Se o Kaio Jorge foi convocado pelo desempenho dele no Campeonato Brasileiro, e acho que foi de forma justa, o Vitor Roque também vai ser. Porque ele está tendo o mesmo impacto - concluiu.
➡️ Torcedores do São Paulo apontam culpado por virada do Palmeiras: ‘Não dá’
Como foi São Paulo x Palmeiras?
A partida começou com pressão palmeirense. Nos minutos iniciais, o Alviverde assustou, e o São Paulo contou com defesa segura de Rafael. Até os 10 minutos, o domínio foi do Palmeiras, com as ações concentradas na área de defesa tricolor.
Aos 14 minutos, Luciano mudou a rota do jogo. Murilo errou um passe para Flaco López e entregou um contra-ataque para o São Paulo. Com uma leitura bem feita por Sabino, Marcos Antônio conduziu a bola e deixou com Luciano. Gustavo Gómez se atrapalhou na linha de impedimento e, sem Weverton no caminho, o camisa 10 virou o rosto e mandou direto para o fundo da rede. Além de abrir o placar, marcou seu gol de número 99 pelo Tricolor.
O Palmeiras não conseguia respirar. Até então, tirando os primeiros dez minutos de jogo, não assustava mais o São Paulo.
Aos 34, o time de Crespo ampliou a vantagem. Após Enzo vencer uma dividida com Vitor Roque e Felipe Anderson, cruzou para Gonzalo Tapia e o jogador mandou para as redes, colocando o Tricolor mais à frente ainda no placar. Festa da torcida!
O jogo retornou entre São Paulo e Palmeiras em um ritmo parecido. Aos seis minutos da etapa final, o clima esquentou Tapia, que estava com a bola, foi derrubado por Allan. A arbitragem considerou normal e mandou seguir. Isso revoltou o elenco tricolor e a torcida presente, que alegaram ser pênalti. O VAR não foi consultado.
A partir da metade da etapa final, o Palmeiras começou a pressionar um pouco mais, enquanto o São Paulor recuava. A resposta veio com Vitor Roque. Aos 24 minutos, o Tigrinho tabelou com Sosa e Maurício e tocou de cabeça para o gol, diminuindo a vantagem tricolor.
O Palmeiras foi atrás do empate. Com uma produção mais abaixo do São Paulo, que ainda se mostrava bastante irritado em campo, Flaco recebeu uma bola de Maurício, abriu espaço e chutou no ângulo do Rafael. Tudo igual no Morumbis para São Paulo x Palmeiras.
O tempo fechou. O Tricolor seguia nervoso em campo. Pouco tempo após o gol, Enzo Díaz e Vitor Roque se estranharam após uma disputa, resultando em uma confusão generalizada que envolveu até mesmo os bancos de reservas dos times. As equipes foram contidas e o jogo seguiu.
No Allianz Parque, um canto de "o Palmeiras é o time da virada" é comum. Distante da torcida, o time de Abel Ferreira fez valer. Aos 43 minutos, quase ao apagar das luzes, Ramón Sosa marcou o terceiro de cabeça.
- Matéria
- Mais Notícias