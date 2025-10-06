Rizek elogia titular do Palmeiras e destaca: ‘Seleção Brasileira’

Vitor Roque foi mais uma vez destaque do Palmeiras na temporada de 2025. Desta vez, o atacante foi peça fundamental para a virada do Alviverde sobre o São Paulo por 3 a 2, no último domingo (5), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao marcar um gol no confronto.

Diante do cenário, o apresentador André Rizek destacou a atuação do atacante. Durante o programa Seleção Sportv, desta segunda-feira (6), o jornalista apontou os números do jogador, comparou eles com o de Kaio Jorge e cogitou uma convocação para a Seleção Brasileira.

- O Vitor Roque soma nove gols e quatro assistências. São 13 participações em gols. Já o Flaco, chegou a nove gols e duas assistências. São números bizarros. Esses desempenho, da dupla, levou o argentino a Seleção. Em uma equipe que tem Julián Alvarez e Lautaro. Acredito, que caso o Vitor Roque siga assim, ele vai acabar sendo convocado - iniciou o apresentador, antes de completar.

- Em algum momento isso vai acontecer. Se o Kaio Jorge foi convocado pelo desempenho dele no Campeonato Brasileiro, e acho que foi de forma justa, o Vitor Roque também vai ser. Porque ele está tendo o mesmo impacto - concluiu.

Como foi São Paulo x Palmeiras?

A partida começou com pressão palmeirense. Nos minutos iniciais, o Alviverde assustou, e o São Paulo contou com defesa segura de Rafael. Até os 10 minutos, o domínio foi do Palmeiras, com as ações concentradas na área de defesa tricolor.

Aos 14 minutos, Luciano mudou a rota do jogo. Murilo errou um passe para Flaco López e entregou um contra-ataque para o São Paulo. Com uma leitura bem feita por Sabino, Marcos Antônio conduziu a bola e deixou com Luciano. Gustavo Gómez se atrapalhou na linha de impedimento e, sem Weverton no caminho, o camisa 10 virou o rosto e mandou direto para o fundo da rede. Além de abrir o placar, marcou seu gol de número 99 pelo Tricolor.

O Palmeiras não conseguia respirar. Até então, tirando os primeiros dez minutos de jogo, não assustava mais o São Paulo.

Aos 34, o time de Crespo ampliou a vantagem. Após Enzo vencer uma dividida com Vitor Roque e Felipe Anderson, cruzou para Gonzalo Tapia e o jogador mandou para as redes, colocando o Tricolor mais à frente ainda no placar. Festa da torcida!

O jogo retornou entre São Paulo e Palmeiras em um ritmo parecido. Aos seis minutos da etapa final, o clima esquentou Tapia, que estava com a bola, foi derrubado por Allan. A arbitragem considerou normal e mandou seguir. Isso revoltou o elenco tricolor e a torcida presente, que alegaram ser pênalti. O VAR não foi consultado.

A partir da metade da etapa final, o Palmeiras começou a pressionar um pouco mais, enquanto o São Paulor recuava. A resposta veio com Vitor Roque. Aos 24 minutos, o Tigrinho tabelou com Sosa e Maurício e tocou de cabeça para o gol, diminuindo a vantagem tricolor.

O Palmeiras foi atrás do empate. Com uma produção mais abaixo do São Paulo, que ainda se mostrava bastante irritado em campo, Flaco recebeu uma bola de Maurício, abriu espaço e chutou no ângulo do Rafael. Tudo igual no Morumbis para São Paulo x Palmeiras.

O tempo fechou. O Tricolor seguia nervoso em campo. Pouco tempo após o gol, Enzo Díaz e Vitor Roque se estranharam após uma disputa, resultando em uma confusão generalizada que envolveu até mesmo os bancos de reservas dos times. As equipes foram contidas e o jogo seguiu.

No Allianz Parque, um canto de "o Palmeiras é o time da virada" é comum. Distante da torcida, o time de Abel Ferreira fez valer. Aos 43 minutos, quase ao apagar das luzes, Ramón Sosa marcou o terceiro de cabeça.