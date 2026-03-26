Torcedores apontam culpado por gol da França contra o Brasil

O gol da França no amistoso desta quinta-feira (26), em Boston, gerou forte repercussão entre os torcedores brasileiros, e um nome passou a ser apontado como principal responsável pelo lance: Casemiro.

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A jogada que terminou no golaço de Kylian Mbappé começou ainda no campo defensivo francês, justamente após uma troca de passes do Brasil. Na sequência, a equipe europeia recuperou a posse, com rápida transição até Dembélé acionar Mbappé em profundidade. O atacante avançou livre e finalizou de cobertura na saída de Ederson, abrindo o placar.

Veja o gol:

Nas redes sociais, a origem da jogada foi amplamente debatida. Muitos torcedores atribuíram a falha ao meio-campista brasileiro, criticando a condução da jogada e a perda da posse que deu início ao contra-ataque francês.

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➡️ Veja gols em Brasil x França: Mbappé abre o placar

Publicações destacam que o erro na construção ofensiva acabou expondo a defesa, que já estava desorganizada no momento da transição. Outros internautas também apontaram lentidão na recomposição do meio-campo.

Veja os comentários:

Amistoso reúne gigantes mesmo com desfalques

O duelo entre Brasil e França, disputado em Boston, carrega clima de decisão mesmo sendo amistoso. As duas seleções são consideradas favoritas ao título mundial e colocam frente a frente elencos estrelados, ainda que bastante desfalcados.

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Do lado brasileiro, o técnico Carlo Ancelotti precisou lidar com uma série de ausências importantes. Nomes como Alisson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Éder Militão, Alex Sandro, Bruno Guimarães, Rodrygo e Estêvão ficaram fora da partida, forçando a montagem de uma equipe alternativa.

Brasil x França pelo amistoso preparatório Copa do Mundo 2026 (Foto: Guilherme Veiga/GazetaPress)

A defesa, por exemplo, foi formada por jogadores que ainda não haviam atuado juntos sob o comando do treinador, como Léo Pereira e Bremer. No meio, a ausência de Bruno Guimarães reduziu a criatividade, deixando Casemiro mais sobrecarregado na função de iniciar jogadas.

Já a França, comandada por Didier Deschamps, também teve baixas, como Saliba e Koundé na defesa, mas conseguiu manter sua principal força: o ataque. Com Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e companhia, a equipe mostrou eficiência ao aproveitar o erro brasileiro.

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