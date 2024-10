Por que Igor Jesus joga e Endrick fica no banco na Seleção?

Foto: Thiago Braga/Lance!







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 09/10/2024 - 11:51 • São Paulo (SP)

O Brasil encerrou nesta terça-feira, 9, sua preparação para o jogo contra o Chile, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), em Santiago. E o técnico Dorival Jr colocou fim às dúvidas e confirmou Igor Jesus no ataque. Mas por que o treinador resolveu escalar o centroavante do Botafogo ao invés de Endrick?

A opção por Igor Jesus no comando de ataque tem a ver com a maneira com que Dorival espera que o Brasil se comporte com a bola no campo de ataque. Com presença física e capacidade de explorar os espaços, representa exatamente o que Dorival precisa para sua abordagem ofensiva contra os chilenos.

– Ganhamos uma ótima opção por dentro, aproximando o Igor, e tendo ataque à última linha. Precisamos mais disso, empurrar a última linha para dentro do gol. Assim, teremos jogadores de lado e por dentro com situação diferenciada para criar e definir melhor preenchendo a área – justificou Dorival Jr.

No esquema ofensivo armado por Dorival, a ideia é que André e Lucas Paquetá sustentem o meio-campo, enquanto Savinho, Raphinha e Rodrygo se movimentam ao redor de Igor Jesus. O atacante do Botafogo tem a missão de não só pressionar a defesa chilena, mas também abrir espaços para infiltrações dos outros jogadores do ataque brasileiro.

Segundo o treinador, a ideia dele sempre foi ter um jogador com essas características no comando do ataque da Seleção Brasileira. E que isso só não aconteceu pelas lesões.

Para além das funções táticas, pesou a favor de Igor Jesus o momento. Enquanto Igor brilha no Botafogo, líder do Brasileirão e semifinalista da Libertadores, Endrick ainda buscava seu espaço em Madrid, onde, apesar do talento inegável, seu impacto ainda é pequeno.

Em comparação com Endrick, Igor Jesus é peça fundamental para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa Libertadores, onde marcou nove gols em 17 jogos, nas duas competições. Endrick, por sua vez, tem nove jogos e dois gols nesta temporada, contando apenas os jogos no Real Madrid-ESP.

– O momento do Igor é muito interessante. Endrick ainda vem buscando naturalmente conhecer seu clube, o momento do maior clube do futebol mundial com concorrência grande e mesmo assim dando seu recado. É uma questão de encontrar seu momento na equipe. Para esse instante, a experiência e momento vivido pelo Igor é diferente. Pode ser importante a presença desse perfil para um jogo desse tamanho nesse instante – analisou treinador da seleção.

O Brasil enfrenta o Chile então com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

Em busca de reabilitação, a Seleção enfrentará os dois últimos colocados das Eliminatórias. O Chile ocupa a 9ª colocação, com 5 pontos, e vem de derrota em casa para a Bolívia. Já o Peru, adversário na terça-feira, em Brasília, é o lanterna, e tem apenas três pontos.

O Brasil está em 5º lugar, com 10 pontos, oito a menos do que a líder Argentina.