Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 13:48 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Caio Ribeiro, atualmente atuando como comentarista nos canais Globo/SporTV, apontou uma ausência que ele considera significativa na Seleção Brasileira: Hulk, do Atlético-MG. Para o comentarista, o atacante do Galo 'não sente o tamanho da camisa' e chegaria para resolver a situação complicada da Amarelinha nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Hulk treinando pela Seleção Brasileira (Foto: Paulo Sergio)

- Não adianta a gente ficar olhando só para o futuro. A nossa situação na tabela é muito complicada. A gente tem que botar agora um cara que não sinta o peso do jogo, não sinta o tamanho da camisa e que vá lá e resolva. O Hulk, para mim, é um desses caras. O Hulk é bom em todos os lugares do campo, é um jogador impressionante! - enalteceu Caio.

Hulk na Seleção Brasileira

Presente na Copa do Mundo de 2014, Hulk já acumula 49 partidas pela Seleção Brasileira. O atacante disputou Copa das Confederações, Copa América e diversos amistosos com a camisa do Brasil, em que contribuiu com 11 gols e cinco assistências.

A última convocação de Hulk para a Seleção Brasileira foi em 2021, ainda com o técnico Tite. O atacante foi convocado como substituto para dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Data Fifa - Seleção Brasileira

Chile x Brasil - 10/10 - 21h (de Brasília)

Logo após o duelo com o Chile, a Seleção Brasileira viajará para Brasília, onde treinará no Estádio Bezerrão, do Gama. Essa sequência será utilizada para focar no confronto com o Peru, que será disputado no Mané Garrincha, no dia 15.

Brasil x Peru - 15/10 - 21h45 (de Brasília)

