No Grupo da Morte, Brasil estreia contra o México no Mundial sub-20

A Seleção Brasileira Sub-20 inicia neste domingo (28) a caminhada em busca de mais um título mundial da categoria. O primeiro desafio será contra o México, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Sob o comando do técnico Ramon Menezes, o Brasil chega ao torneio com jovens promissores que buscam repetir feitos de gerações passadas e consolidar seus nomes no cenário internacional. Clique aqui e saiba onde assistir à estreia do time canarinho.

- A expectativa é muito grande, a gente espera criar ainda mais expectativas durante a competição e fazer grandes jogos. A gente estreia diante de um grande adversário. Nós já conhecemos o México, é uma equipe muito forte em todas as fases do jogo, então se tratando de uma estreia, a gente tem certeza que vai ser uma partida muito equilibrada - disse Ramon, em entrevista à CBF TV.

Entre os jogadores que merecem atenção especial, o meia Pedrinho, do Zenit e dono da camisa 10, surge como referência técnica da equipe. O atacante Deivid Washington, do Chelsea e escalado com a tradicional camisa 9, carrega a responsabilidade de ser o homem-gol da Seleção, enquanto Wesley, do Al Nassr, da Arábia Saudita, e camisa 11, é apontado como uma das peças mais desequilibrantes no setor ofensivo. Os três são as principais esperanças da equipe de Ramon Menezes.

O Brasil tem grande tradição em Copas do Mundo Sub-20. Em 18 participações, a Amarelinha já levantou o troféu cinco vezes: 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011. A última conquista, no entanto, já completa 14 anos. Na ocasião, em 2011, o time liderado por figuras como Oscar — que marcou três gols na final contra Portugal — e Philippe Coutinho, venceu os portugueses por 3 a 2, após prorrogação, garantindo o quinto título da história. Desde então, o Brasil busca retomar o protagonismo que sempre marcou suas gerações de base.

Vale lembrar que como jogador, Ramon foi vice-campeão do Mundial Sub-20. Agora, como treinador, ele espera conquistar o título. O adversário da estreia, o México, tradicional rival no futebol de seleções, promete ser um teste duro logo no início da competição. A equipe mexicana é conhecida por sua intensidade e já complicou a vida brasileira em outras categorias. Por isso, Ramon Menezes pede concentração máxima desde o apito inicial.

- Pode ter certeza que a ansiedade é a mesma por mais experiência que você tenha. Mas eu acredito que isso é normal do futebol, de quem compete, e a gente ainda não conquistou essa competição aqui na CBF e temos o objetivo muito grande de alcançar isso - afirmou.

Além do México, o Brasil terá pela frente o Marrocos, no dia 1º de outubro, e encerra a fase de grupos contra a Espanha, no dia 4. Todos os jogos serão disputados no Estádio Nacional, em Santiago. A expectativa é de casa cheia para acompanhar o início da trajetória de uma geração que sonha em escrever mais um capítulo vitorioso na história da Seleção Sub-20.

