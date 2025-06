Polícia apreende camisas vermelhas da Seleção em São Paulo

A Polícia apreendeu grande quantidade da polêmica camisa vermelha da Seleção Brasileira. Apesar de nunca ter sido confirmado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o uniforme estava sendo vendido no Brás, em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo a Polícia, as camisas vermelhas da Seleção Brasileira eram distribuídas em seis lojas. Os donos dos estabelecimentos foram presos com base na Lei Geral do Esportes.

continua após a publicidade

A polêmica da suposta camisa vermelha da Seleção Brasileira começou em abril deste ano. Na época, segundo o site especializado, Footy Headlines, o uniforme substituiria o azul, que era usado como "número 2".

Após a polêmica, a CBF divulgou uma nota afirmando que os modelos não eram oficiais. A entidade ainda complementou dizendo que os novos uniformes ainda serão definidos em conjunto com a Nike, fornecedora de materiais esportivos da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

A Nike renovou o contrato com a CBF até 2038. A entidade vai receber cerca de 100 milhões de dólares (R$ 563 milhões) na nova parceria.

➡️ Fora dos planos do United, Antony entra na mira de clube italiano