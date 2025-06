Movimentação de torcedores no CT segue discreta no segundo dia de treinos da Seleção

No segundo dia de treinamentos da Seleção Brasileira, nesta terça-feira (3), o CT Joaquim Grava registrou pouca movimentação de torcedores em busca de fotos e autógrafos com os jogadores. Em um dia frio, a delegação chegou perto das 10h (de Brasília) no local.

O cenário se repetiu em relação à segunda-feira (2), quando a delegação deixou o hotel Marriott em Guarulhos para realizar a primeira atividade sob o comando de Carlos Tchelotti, que inicia seus primeiros passos à frente da Amarelinha.

Na saída do hotel, ainda na segunda-feira, alguns torcedores — embora em número reduzido — aguardaram os atletas. Entre eles, Vinícius Júnior se destacou pela simpatia, atendendo a maior parte do público presente. Rafinha, atualmente no Barcelona, também parou para interagir com alguns fãs.

Vini atendeu torcedores na porta do hotel na segunda-feira (Foto: Izabella Giannola)

No entanto, na porta do CT, localizado a poucos quilômetros do hotel, o cenário foi um pouco diferente. O Lance! apurou que não houve grande presença de torcedores já no primeiro dia de treinamentos.

Movimentação estava tranquila nos arredores do CT do Corinthians (Foto: Izabella Giannola)

Estima-se que poucos tenham tentado contato, mas não foram atendidos, uma vez que os jogadores deixam as dependências do centro de treinamento em um ônibus que parte diretamente de dentro do local, o que complica a aproximação.

Nesta terça-feira, a situação se manteve: após o treino, não houve tanta movimentação de torcedores nos arredores do CT. Pessoas que trabalham no local confirmaram à reportagem que não foram vistas pessoas marcando presença para tentar contato com os jogadores.

O portão 2, destinado à base e time feminino, também estava tranquilo (Foto: Izabella Giannola)

A Seleção Brasileira viaja já nesta quarta-feira para Guayaquil, no Equador, onde fará seu primeiro compromisso oficial. A equipe volta a treinar apenas na próxima semana. O Lance! apurou que a estimativa é de que a delegação permaneça em São Paulo até o dia 11 de junho, após o retorno do Equador, no mesmo hotel e treinando no CT do Corinthians.