Torcedores do Flamengo mandam recado para Filipe Luís após derrota

Muitos torcedores do Flamengo deixaram recados para o técnico Filipe Luís depois da derrota para o Bahia, neste domingo (5), em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro perdeu para o Tricolor de Aço por 1 a 0.

Com gol de Willian José, o Bahia venceu o Flamengo na Arena Fonte Nova, e mexeu com a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o novo líder, depois de vencer o São Paulo por 3 a 2 em jogo cheio de polêmicas de arbitragem.

Depois da derrota, muitos torcedores do Flamengo mandaram recados para o técnico Filipe Luís. A maioria demonstrou preocupação com o desempenho do time nos últimos jogos. Veja abaixo a repercussão.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, na Arena Fonte Nova (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Veja recados de torcedores do Flamengo para Filipe Luís

Como foi o jogo

Com dez desfalques, o Bahia entrou em campo como azarão. Contudo, a situação mudou logo aos 13 minutos: Danilo acertou o rosto de Tiago em disputa com o pé alto e recebeu o cartão vermelho direto, alterando completamente o cenário do jogo. Filipe Luís optou por tirar Pedro do jogo e colocou o zagueiro Cleiton para recompor o sistema defensivo do Flamengo.

Assim, a vantagem numérica permitiu ao Esquadrão assumir o domínio territorial. O time de Rogério Ceni adiantou as linhas, trocou passes no campo ofensivo e empurrou o adversário para perto da própria área. Apesar disso, os donos da casa não criavam grandes oportunidades.

Mesmo com inferioridade numérica, o Flamengo de Filipe Luís — que se fechou no 5-3-1 com Samuel Lino na ala esquerda e Carrascal como referência — encontrou uma chance clara em um contra-ataque. Arrascaeta encontrou Lino em velocidade, mas o desperdiçou o lance cara a cara e parou em grande defesa de Ronaldo.

Se o Rubro-Negro não fez, o Bahia converteu o controle da fosse de bola em gol antes do intervalo. Jean Lucas venceu disputa com Cleiton na entrada da área e tocou para Tiago, que ajeitou para Willian José bater no canto e abrir o placar aos 45'.

Logo na volta do intervalo, Filipe Luís promoveu mais três alterações no Flamengo: Samu Lino, Carrascal e De la Cruz deixaram o campo para as entradas de Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. O Flamengo subiu as linhas e tentou pressionar no início da segunda etapa, enquanto o Bahia se postou buscando o contra-ataque.

Em uma dessas saídas, o Tricolor assustou. Kayky acionou Michel Araújo nas costas da defesa, e o uruguai balançou a rede de Rossi aos 20 minutos, mas em posição irregular. O Fla seguiu ocupando o campo de ataque, mesmo com apenas dez jogadores, mas pecava nos erros de passe.

A última mexida de Filipe Luís foi Wallace Yan no lugar de Arracaeta. O jovem, porém, ficou apenas dez minutos em campo: pilhado, entrou aos 23', recebeu o primeiro amarelo por reclamação aos 30' e o segundo — e, consequentemente, o vermelho — por falta aos 33'. Assim, o Flamengo de Filipe Luís ficou com apenas nove jogadores em campo.

Mesmo com dois homens a menos, o Rubro-Negro seguiu tendo a bola e criou a melhor chances dos visitantes na partida. Luiz Araújo lançou na área do Bahia, e Léo Ortiz desviou de carrinho para o gol, parando em defesa de Ronaldo. A pressão não adiantou, e o Esquadrão de Aço triunfou na Fonte Nova contra o Flamengo de Filipe Luís.