Paraguai x Brasil: federação local proíbe torcida de usar camisa da Seleção fora do setor visitante

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 13:22 • Rio de Janeiro

*Por Luiza Oliveira, especial para o Lance! de Assunção

A Associação Paraguaia de Futebol (APF) vai adotar medidas extras de segurança para a partida entre Paraguai e Brasil, nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A entidade proibiu que torcedores utilizem camisas com as cores da seleção brasileira em setores que não sejam o destinado à torcida visitante. O intuito é inibir episódios de violência.

Na última semana, o jornalista paraguaio Bruno Pont publicou que não será permitida a entrada de torcedores vestindo qualquer camisa que faça alusão à seleção adversária do Paraguai na maior parte dos setores do estádio.

Com exceção da área para visitantes, torcedores brasileiros não poderão acessar as demais áreas vestindo a camisa da seleção brasileira, de clubes brasileiros ou mesmo de clubes internacionais em que constem o nome de algum jogador brasileiro no uniforme.

Ao jornalista, o gerente de licenciamento da Federação Paraguaia, Fernando Villasboa, informou: “Por uma questão de lógica não podemos vestir a camisa do rival em setor que não lhe pertence. É também por segurança”.

Antes do jogo contra o Brasil, a Associação Paraguaia de Futebol (APF) também se engajou na luta contra o racismo. A pouco dias da partida, a Federação lançou a campanha “No Renacer Albirrojo não há lugar para racismo”. A ideia é aproveitar a visibilidade do duelo para promover uma mensagem de inclusão e respeito.

A Federação convocou torcedores, jogadores, autoridades e organizações a se unirem à campanha. “O futebol é um esporte para todos, independentemente da cor da pele, origem ou posição social”, disse o presidente da Federação Paraguaia Robert Harrison.

Na segunda-feira, a Federação também divulgou uma campanha contra o racismo em suas redes sociais em parceria com a Fifa com os dizeres. “Racismo e discriminação NÃO fazem parte do jogo. Vamos jogar e incentivar com respeito, apoiando nosso time”, dizia.

A campanha traz um vídeo com astros do futebol mundial como Marta, Cristiano Ronaldo e goleiro Manuel Neuer alertando para o problema.

Vale lembrar que recentemente episódios de discriminação aconteceram em estádios paraguaios. O Cerro Porteño foi punido pela Comissão Disciplinar da Conmebol por atos racistas de seus torcedores na partida contra o Palmeiras, em maio do ano passado pela Libertadores no estádio Nueva Olla. Jogadores do Palmeiras relataram que torcedores paraguaios fizeram gestos racistas.

Também em 2023, o Olimpia recebeu uma multa e teve parte da arquibancada fechada por ato de racismo no jogo contra o Fluminense, pela Copa Libertadores. Durante aquela partida, um torcedor do Olimpia fez gestos imitando um macaco em direção à torcida brasileira.