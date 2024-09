Dorival Júnior crava resultado da Seleção Brasileira na Copa de 2026: ‘Podem me cobrar’

Dorival Júnior comanda a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Publicada em 10/09/2024 - 08:56 • Rio de Janeiro • Atualizada em 10/09/2024 - 11:49

Na última resposta da coletiva da Seleção Brasileira antes do jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias, o técnico Dorival Júnior fez uma promessa pensando no futuro. Questionado sobre a confiança dos torcedores, ele afirmou que o Brasil estará na final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

- Estaremos na decisão da Copa do Mundo, podem acreditar. Podem me cobrar. - disse Dorival Júnior.

A frase veio durante as explicações sobre o mau desempenho atual do time, ponderações a respeito da fase de transição e adaptação pela qual passa a equipe. A Seleção ocupa a quarta colocação das Eliminatórias, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina. Já o Paraguai é o sétimo, com seis pontos.

Além de cravar o resultado de sua equipe na competição, Dorival pediu tempo e mostrou confiança em um desenvolvimento da equipe a longo prazo. O treinador também citou a falta de tempo para treinar a equipe e ressaltou as mudanças no futebol mundial.

Técnico concedeu entrevista coletiva antes do duelo contra o Paraguai pelas Eliminatórias do Mundial (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

– Não adianta criar ilusão para o torcedor, não vamos dar espetáculo do dia para a noite. Isso demanda tempo, daqui a pouco ali na frente vamos encontrar caminho. É um trabalho bem diferente do clube, onde no dia seguinte você começa a corrigir o que foi apresentado, melhorar os pontos positivos. Na Seleção, não. Depois que acabar o jogo, dois ou três vão para Londres, Danilo vai para Itália, Dorival e comissão vão para o Rio de Janeiro. É um trabalho completamente diferente – argumentou.

– Tivemos dois dias de treinamentos para poder jogar contra o Equador. Ontem e anteontem, recuperação. Hoje um trabalho leve para estar em campo amanhã. É o que temos. Em outros momentos era diferente, hoje o futebol está muito igual, quem estava lá embaixo conseguiu chegar nas equipes de cima, e quem estava em cima estava perto do limite – completou o comandante.

Dorival não falou abertamente sobre a escalação que levará a campo contra o Paraguai, mas indicou que fará a mudança esboçada no treino desta segunda: Endrick no lugar de Luiz Henrique. A provável escalação do Brasil é: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vini Júnior.