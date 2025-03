Opinião: a convocação é ruim ou você não entendeu a lógica por trás dela?

Sim, o título foi para te provocar. Mas deixa eu te apresentar uma oportunidade: entender com profundidade as escolhas do técnico da Seleção Brasileira podem reduzir muito seu nível de estresse. Você ainda pode discordar delas - de quantas quiser. Mas aí será a partir de uma análise com embasamento, sem ser abastecido pela raiva do desconhecido. É terapêutico.

Os tempos são de impaciência. E não é para menos. O primeiro ano de trabalho do Dorival foi cheio de altos e baixos, estacionando o Brasil na 5º colocação das Eliminatórias. Pela frente, duas pedreiras: Colômbia (20/03) e Argentina (25/03). Eu sei, mas vamos por partes.

Uma das principais polêmicas que assola o torcedor brasileiro é a falta de um camisa nove. Entre os atacantes na lista, apenas um exerce essa função no seu clube: João Pedro, do Brighton - ainda que seja do tipo que gosta de sair bastante da área.

Mas a situação não é novidade, ou não deveria ser. Dos 14 jogos do Dorival pela Seleção Brasileira, ele usou um centroavante de origem no time titular apenas 7 vezes, optando por um “falso 9” na outra metade.

É tendência no futebol moderno. Cada vez mais se observam grandes times sem aquele camisa nove tradicional. Não que isso seja a forma certa de se fazer. Pelo contrário, o recado dos tempos atuais é de que existem diferentes formas de ser eficaz no ataque.

Cravar que o problema da seleção é não ter um centroavante de área é não querer olhar para as gramas dos vizinhos. Ou nem para a própria. Ter tantos atacantes móveis em alta é uma realidade geracional que deve ser abraçada e desenvolvida - mas não condenada.

Na amarelinha, quem aparece na frente nas escalações, muitas vezes, é o Rodrygo. Mas, quando a bola rola, o que ele mais faz é desocupar a posição, deixando o espaço livre para a infiltração de outros jogadores. É a tal da “mobilidade” que o Dorival tanto defende nas coletivas: a disposição em dar mais liberdade de movimentação aos homens de frente.

Ainda que o propósito desta coluna não seja explicar o funcionamento de um falso 9, vale ressaltar que a ideia de se ter um na seleção brasileira anda de mãos dadas com o desejo de recriar o ataque do Real Madrid, onde Vini e Rodrygo são protagonistas. O objetivo é que, sem um nove fixo, ambos se aproximem mais da dupla já formada outrora no ataque madrileno, antes da chegada do francês Mbappé.

Tendo essa lógica em mente, acrescente a volta de Neymar Jr e o crescimento de produção do Raphinha, antes ponta-direita, mas agora sendo usado como meia-atacante ou ponta-esquerda - assim como tem sido no Barcelona na sua temporada de concorrente à melhor do mundo (sem exageros aqui).

Brisa de esperança no ar com quarteto

Acredito ser na tentativa de não deixar de fora do time titular nenhuma dessas peças que decidiram convocar apenas um jogador capaz de ser chamado de nove para ser opção no banco - ainda mantendo aquela mobilidade na frente.

Fato é, que imaginar um quarteto com Vinicius Jr, Rodrygo, Neymar e Raphinha, hoje em dia, traz uma leve mas persistente brisa de esperança no ar.

Uma forma de impedir que essa brisa se torne tormento defensivo, na minha visão, é escalar o time com Neymar como meia-atacante e Vinicius Jr na frente - assim como o Ancelotti o moldou a fazer há cerca de um ano. Rodrygo de um lado e Raphinha do outro, como preferir, apenas para garantir as suas participações para fecharem os corredores no momento defensivo - como estão acostumados a fazerem bem em seus clubes - não tornando essas, avenidas que sobrecarreguem os laterais.

Do meio para trás, mais preocupações nacionais e terrenos férteis para polêmicas. A maior da vez: a convocação de apenas um lateral-esquerdo, Guilherme Arana. Parece uma charada confusa, mas a explicação é simples: Danilo foi chamado como back-up na lateral esquerda.

Dorival disse com todas as letras na coletiva: “Danilo pode jogar em qualquer posição da linha defensiva”. E realmente pode, é um jogador versátil e já provou isso na Juventus. A questão é se deve.

Ainda que o Danilo receba críticas exageradas, houve uma pequena melhora na construção ofensiva da seleção brasileira quando ela passou a ter dois laterais que também podem apoiar no ataque - Abner e Vanderson, por exemplo. Pois a alternância entre quem ajuda na saída e quem sobe para o ataque trouxe uma mobilidade que ajudou a destravar essa construção.