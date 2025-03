Vampeta questiona convocação de Neymar e aponta jogador que pode entregar mais

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, confirmou nesta quinta-feira (6) a presença de Neymar entre os jogadores convocados para os próximos jogos da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Durante participação no programa "Bate-Pronto", da "Rádio Jovem Pan", o ex-jogador Vampeta questionou a convocação do camisa 10 do Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu achava que o Neymar não ia ser convocado. Não é possível, que os caras trabalham com futebol, o treinador já foi jogador, tem vários departamentos, médico, fisiologia, vão colocar o Neymar para jogar contra Colombia e Argentina. Ele vem de uma lesão muito séria, e até agora, jogou contra Inter de Limeira, Água Santa, Novorizontino, e também o Corinthians - inciou o ex-jogador, antes de completar.

- Estava olhando os "monstros" que vão jogar. Pela Colombia, John Arias e Richard Rios, que nem são jogadores que jogam na Europa, mas são bons jogadores. A Colombia está bem na classificação das eliminatórias. Depois, ele vai para Buenos Aires, enfrentar a Argentina com De Paul, do Atlético de Madrid, e Mac Allister, que está voando no Liverpool. Não eram jogos para o Neymar não. Já vão meter ele em um fogo desses - concluiu.

continua após a publicidade

Quem pode entregar mais que Neymar?

Após questionar a presença do camisa 10 do Santos na lista final do técnico Dorival Júnior, Vampeta apontou um atleta presente na lista que pode entregar mais que o meia. Trata-se de Matheus Cunha. Para o ex-jogador, o jogador do Wolverhampton se encontra melhor fisicamente, e por isso, pode ser mais importante dentro de campo nos dois próximos compromissos.

- O Matheus Cunha, tecnicamente não está no nível de Neymar, e não vai chegar nunca. Mas se colocar os dois hoje para jogar, o Matheus Cunha tem mais caixa para jogar que o Neymar. Ele pode entregar mais, fisicamente, que o Neymar. E esses dois jogos são para isso. Não é para um jogador que está voltando de lesão - pontuou o pentacamepão.

continua após a publicidade

Próximas partidas da Seleção Brasileira

A Seleção enfrentará a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45 (horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe de Dorival Jr. jogará contra a Argentina, no dia 25, às 21h45 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta colocação na classificação das Eliminatórias com 18 pontos em 12 partidas. A Argentina lidera a tabela com 25 pontos, seguida de Uruguai, com 20, e do Equador, com 19. De acordo com o regulamento, os seis primeiros colocados se classificam diretamente à Copa do Mundo.

➡️ Torcedores questionam ausência de Luiz Henrique na Seleção e lamentam decisão do atleta

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) DEFENSORES: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Léo Ortiz (Flamengo), Murillo (Nottingham Forest), Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wesley (Flamengo), Vanderson (Monaco) MEIO-CAMPISTAS: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Matheus Cunha, Neymar (Santos) e Joelinton (Newcastle) ATACANTES: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Jr. (Real Madrid)