Neymar comemora volta à Seleção: ‘feliz por voltar sendo jogador do Santos’

Neymar voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira e estará com o elenco para os jogos contra Colômbia e Argentina, marcados para os dias 20 e 25 de março, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. De volta aos treinos do Santos, o atacante comemorou a volta para a Seleção.

— O sentimento é de muita felicidade. Estou muito feliz por voltar à seleção, ainda mais sendo jogador do Santos. Acho que as coisas estão indo no caminho certo. Está ótimo! — destacou o camisa 10 ao site oficial do Santos.

Desde o seu retorno ao Santos, Neymar já disputou sete jogos, marcando três gols e distribuindo três assistências. E foi fundamental para a classificação do Peixe para a semifinal do Campeonato Paulista.

Após um ano e cinco meses sem vestir a amarelinha, Neymar Jr finalmente retorna à Seleção. O astro havia rompido o ligamento cruzado anterior em outubro de 2023.

A Seleção Brasileira ocupa atualmente a quinta posição nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, somando 18 pontos. A campanha até o momento conta com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Sob o comando de Dorival Jr, o time marcou 17 gols e sofreu 11. Enquanto isso, a Argentina lidera a tabela com 25 pontos, e a Colômbia aparece em quarto lugar, com 19 pontos.

O técnico Pedro Caixinha ressaltou a importância do foco e da determinação de Neymar durante esse período. Segundo ele, o trabalho foi um esforço conjunto entre a comissão técnica, todos os departamentos do clube, a equipe do jogador e, claro, o próprio atleta.

— Ele é muito inteligente, se conhece muito bem, sabe o que quer e entende que estamos aqui para ajudar. Isso facilitou todo o processo. Em relação ao ritmo de jogo, ele já o recuperou. Esse ciclo está completo — afirmou.

Antes de se juntar à seleção, Neymar enfrenta outro grande desafio: o clássico contra o Corinthians, na semifinal do Paulistão, no próximo domingo (9), às 18h30, na Neo Química Arena. Este é o sexto Campeonato Paulista que Neymar disputa. Nos cinco anteriores, ele sempre chegou à final.