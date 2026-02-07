Camarote da CBF: veja local em que Ancelotti vai curtir o Carnaval

Conteúdo Especial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) terá um camarote especial no sambódromo do Rio de Janeiro para o carnaval de 2026. O local irá receber o treinador Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, durante os desfiles das escolas de sambas cariocas. Conforme informações reveladas pela entidade, o italiano terá a companhia ilustre de Ronaldo Fenômeno para a ocasião.

Às vésperas dos desfiles, o Lance! teve acesso à estrutura montada pela CBF no palco do maior espetáculo do mundo. Com um ambiente completamente personalizado, o camarote conta com diversas homenagens aos títulos da Seleção Brasileira.

Camisas históricas e imagens das conquistas de Copas do Mundo na parede dão imersão aos convidados um ambiente completamente temático. A estrutura conta com dois andares, ambiente climatizado com ar-condicionado e uma vista impecável para o segundo recuo de bateria do sambódromo.

O camarote fornecerá uma visão privilegiada a Carlo Ancelotti da sapucaí. E claro, uma acomodação de alto nível. Além da estrutura exemplar, o local ainda conta com um buffet especial para atender os convidados. Veja imagens abaixo:

