SITUAÇÃO DA CHAVE

Antes do início da terceira rodada, quem lidera o grupo é a Inglaterra, com seis pontos e 11 de saldo. Logo atrás, vem o Brasil, com três pontos e oito de saldo. O Irã está em terceiro, também com três pontos, mas com saldo nulo; e a Nova Caledônia fecha a classificação com nenhum ponto conquistado e -19 de saldo.



Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase de mata-mata. Das seis seleções que terminarão na terceira colocação de seus grupos, as quatro de melhor campanha também passam, fechando as oitavas de final. Na ordem, os critérios de desempate são: saldo de gols, número de gols pró, confronto direto, cartões e sorteio.