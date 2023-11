O Peixe optou por não impedir a ida do jogador para a Seleção Sub-23 e, por conta disso, o Peixe não poderá contar com o jogador nesse longo período em que a equipe poderá se aperfeiçoar para os jogos finais do Brasileirão. Além disso, o Santos não conseguirá lidar como quer na questão do desgaste físico. Em seis dias, o clube teve que encarar três jogos do Brasileirão.