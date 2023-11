Lucas Veríssimo chegou ao Corinthians no final de julho, mas só estreou no dia 19 de setembro pois ainda não estava 100% fisicamente. Não demorou para o camisa 4 se tornar referência no sistema defensivo corintiano e virar peça chave. O zagueiro está invicto com o Timão no Brasileirão e soma um gol e uma assistência pelo clube na competição.