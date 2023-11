O ponta iniciou sua trajetória na base do Verdão em 2021. Não demorou a se destacar com sua velocidade, capacidade no drible e a maturidade na tomada de decisão. Em 2022, foi campeão do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, além do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na última categoria, feito que se repetiu em 2023, com o bicampeonato das competições nacionais. Em abril deste ano, Estêvão assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras.