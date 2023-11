Na segunda etapa, bastaram 25 segundos para que o matador Kauã Elias, do Fluminense, marcasse seu primeiro gol na Copa, tirando a pressão. Em minutos, Rayan ampliou em cobrança de pênalti, e o capitão Vitor Reis, também do Palmeiras, marcou de cabeça. Aos 16, João Victor, que recebeu oportunidade como titular nesse segundo jogo, marcou um golaço de longe e deixou a marca do Flamengo no passeio. No fim, ainda houve tempo para Kauã anotar mais dois: primeiro em puxada de contra-ataque, contando com desvio na defesa, e depois em rebote do goleiro Cutran.