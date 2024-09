O que a Seleção Brasileira precisa para ir à Copa do Mundo

Brasil, de Vinícius Júnior, faz campanha ruim nas Eliminatórias (Foto: Daniel Duarte/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 11:22 • Rio de Janeiro

Com a derrota dessa terça-feira para o Paraguai, a Seleção Brasileira estacionou na quinta posição na tabela de classificação à próxima Copa do Mundo e corre risco de encerrar a próxima rodada das Eliminatórias, no mês que vem, fora da zona de classificação ao Mundial. Com dez pontos, o Brasil está a apenas um do oitavo colocado — posição que tira qualquer chance de classificação — e tem menos da metade da soma necessária para ir à próxima Copa.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções. O aumento de 16 equipes deu à América do Sul duas vagas extras; agora, seis seleções garantem vaga direta, e a sétima colocada disputa uma repescagem.

Desde as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, nenhuma equipe terminou o qualificatório sul-americano em sexto lugar sem somar pelo menos 23 pontos. O torneio válido para a Copa de 2014 não entra no levantamento porque foi disputado com uma seleção a menos, já que o Brasil estava garantido por ser o país-sede.

Considerando o mesmo recorte de tempo, a sétima colocação foi alcançada uma vez com 18 pontos (Bolívia, para o Mundial de 2002) e uma com 19 (Chile, para o de 2022). Em 2006, o mesmo Chile ficou em sétimo com 22, a Colômbia terminou nessa posição em 2010 com 23, e o Paraguai elevou a conta para 24 no ciclo para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Quantos pontos o Brasil precisa para ir à Copa

Pode-se dizer que a Seleção Brasileira precisa somar mais 13 pontos para estar garantida ao menos na repescagem, e 16 se quiser probabilidade matemática de garantir vaga direta à próxima Copa do Mundo.

Essa soma terá que ser alcançada em 10 jogos. Isso significa que o Brasil precisará ter um desempenho melhor do que o apresentado até agora, uma vez que será necessário aproveitamento de 43,33% para fazer 13 pontos, e de 53,33% para chegar a 16. Atualmente, o aproveitamento da Seleção Brasileira é de apenas 41%.

A maior chance de sair do sufoco está justamente nas duas próximas rodadas. Em 10 de outubro, o Brasil encara o Chile (penúltimo colocado) fora de casa, e o Peru (atual lanterna) cinco dias depois. Essa partida será no Mané Garrincha, em Brasília.

Ainda este ano, a Seleção terá mais dois jogos. Em novembro, sai para enfrentar a Venezuela e depois recebe o Uruguai. O local do confronto ainda não foi definido.

Mas, mesmo que vencer todos os quatro jogos que lhe restam na temporada, o Brasil chegará a 22 pontos, ainda abaixo do número necessário para estar na próxima Copa do Mundo. As Eliminatórias da Copa do Mundo se encerram em setembro do ano que vem. O último jogo da Seleção Brasileira será diante da Bolívia, que recentemente goleou a Venezuela por 4 a 0 jogando na cidade de El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude.