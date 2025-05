Ednaldo detalha negociação com Ancelotti: ‘Confiança mútua’

Carlo Ancelotti deu o "sim" e assumirá o comando da Seleção Brasileira no fim do mês de maio para dar sequência ao projeto no ciclo visando a Copa do Mundo de 2026. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, detalhou como foram as conversas com o italiano na negociação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ednaldo garantiu que fechou um acordo parecido em 2024. Na época, conforme o dirigente, Ancelotti não assumiu o comando da Seleção devido ao afastamento do dirigente da função na entidade.

- É praticamente o contrato que tinha lá atrás. Foi um facilitador. Já tínhamos um entendimento, uma sintonia de confiança mútua, né? Confiando nele, e ele confiando em mim na instituição. Por isso foi mais rápido em termos de acerto. Mas tinha um timing do clube, independente de ele ser campeão. Independentemente (do resultado), tinha um interesse muito grande de estar com a seleção - disse Ednaldo, em entrevista ao site "UOL".

continua após a publicidade

Ednaldo participa de jantar da Fifa antes de congresso no Paraguai

Condução de Ednaldo Rodrigues

Com a saída de Dorival Júnior, a CBF encarava momento de pressão pela escolha de seu novo comandante. Não havia profissional no cargo desde o fim de março, mas isso não incomodou Ednaldo. Com as bases acertadas, a nova tentativa foi feita, esta com êxito.

- Não tínhamos certeza de que outros treinadores teriam também a disponibilidade que buscávamos como data máxima que era 26 de maio. Terminou acontecendo no caso do Jorge Jesus de ele sair antes, mas a previsão dele era ir até o Mundial de Clubes. Se estavam todos dentro dessas diretrizes, eu fiz opção de manter a linha desde lá atrás por já ter tratado das questões de contrato - até porque tinha um contrato. Não tinha nada novo (com Ancelotti). Teria de partir do zero, falar com o clube, conversar. Foi assim com o próprio Real nessa situação - destacou.

continua após a publicidade

- Depois os detalhes foram em relação ao tempo que ele poderia deixar o Real. Porque se ele avança até o Mundial de Clubes era uma situação que não dava. A CBF não ia esperar a liberação - completou.

Sobre pedidos de Carlo Ancelotti quanto às condições para assumir a Seleção, nada fora da curva na visão do mandatário da CBF. O lendário treinador do Real Madrid quer se fazer presente no calendário brasileiro, irá morar no Rio de Janeiro e trará sua própria comissão técnica para agregar ao grupo que, hoje, está à frente.

- Vai morar no Brasil e no Rio de Janeiro. Disse que tem muitos atletas que passam despercebidos, não só na Série A, que quer conhecer. Quer conhecer jogos de outras séries. Porque pode ter atletas que possam ser importantes. Ele vai fazer essas opções agora nessa lista porque é um tempo curto - e ficou definido que não haverá treinamento na Granja Comary. Mas é um dos lugares que quer de imediato conhecer. Já ouviu falar pelos atletas. E falou que quer aproveitar muito a Granja.

A Seleção Brasileira volta a campo nos dias 5 e 6 de junho, contra Equador e Paraguai, respectivamente, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe ocupa a 4ª colocação, com 21 pontos somados.