A CBF marcou a cirurgia do atacante Neymar para esta quinta-feira, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e será realizada pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. O jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no jogo contra o Uruguai, há duas semanas. Antes da realização do procedimento, a entidade aguarda a confirmação do clube do atleta, o Al-Hilal.