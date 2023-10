TROFÉU YASHIN

Sem grande surpresa, Emiliano Martínez, do Aston Villa, foi eleito o melhor goleiro do mundo. Em 2022, 'Dibu' conquistou a Copa do Mundo 2022 com a Argentina, sendo marcado por uma grande defesa no final da partida, em finalização de Kolo Muani. O brasileiro Ederson, do Manchester City, ficou em segundo lugar, acompanhado de Yassine Bounou, do Al-Hilal, ex-Sevilla, e do Marrocos.