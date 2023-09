Neymar fez história com a camisa da Seleção Brasileira ao ultrapassar Pelé na artilharia da Amarelinha. Com os dois gols marcados na goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, o camisa 10 chegou a 79 bolas na rede pelo Brasil, deixando o Rei com 77, segundo os critérios da Fifa. Após o jogo pelas Eliminatórias no Mangueirão, em Belém (PA), o jogador recebeu homenagem da CBF e se emocionou.