Júnior analisa surpresas na lista de Ancelotti: 'Conseguiram fazer a cabeça'

Após o anúncio oficial da lista de convocados para a Copa do Mundo, em evento que aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, Maestro Júnior analisou as principais surpresas que estão entre os selecionados. Para o ex-jogador, nomes como Igor Thiago, Rayan e Weverton estarem presentes no elenco, faz sentido de acordo com o que apresentaram.

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— Acho que não chega a ser uma surpresa pelo que esses jogadores apresentaram. Principalmente na oportunidade que tiveram. O Igor Thiago teve uma oportunidade e correspondeu plenamente. O Rayan teve uma oportunidade e correspondeu plenamente. Até mesmo dentro dos seus clubes, apesar de não serem clubes tradicionais da Inglaterra, são jogadores que conseguiram, através desses clubes de menor expressão, fazer a cabeça do treinador (Carlo Ancelotti) com as suas atuações — iniciou o comentarista.

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Ao ser perguntado sobre Weverton, goleiro do Grêmio, que não era convocado desde a última lista de Dorival Júnior à frente da Seleção Brasileira, o ex-jogador analisou que o arqueiro reúne características importantes.

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— Para mim, é o goleiro que tem todas as características. Que é difícil achar um jogo em que o time perdeu por falha sua, que é o caso exatamente do Weverton, durante muito tempo no Palmeiras e agora no Grêmio — completou Maestro.

Carlo Ancelotti convocou os 26 nome s para a Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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