Lance! ou IA? Veja quem acertou mais convocados da lista final de Ancelotti
Italiano anuncia lista final com 26 nomes para a Copa do Mundo
O treinador Carlo Ancelotti convocou os 26 jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (18), o Lance! publicou previsões da lista final do italiano da redação, mas também da Inteligência Artificial (IA).
Nessa "disputa", o Lance! acertou 24 dos 26 convocados e "derrotou" a IA, que adivinhou apenas 16 nomes que estarão na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. A diferença evidencia o olhar mais detalhado de quem acompanha a equipe de Carlo Ancelotti com a devida atenção.
O Lance! não previu apenas as convocações do goleiro Weverton (Grêmio) e do zagueiro Léo Pereira (Flamengo). Inicialmente, a redação havia apostado nas presenças dos nomes de Bento (Al-Nassr) e Alexsandro (Lille).
Leitores do Lance! também derrotam a IA
O Lance! também abriu uma enquete para que os leitores também pudessem votar e escolher os 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Nesse cenário, o público acertou 23 nomes da lista final da Seleção Brasileira.
Os únicos erros em comparação com os convocados de Ancelotti foram as presenças de Hugo Souza (Corinthians), Thiago Silva (Porto) e João Pedro (Chelsea). O centroavante do clube inglês perdeu espaço para Rayan (Bournemouth).
