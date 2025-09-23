Ex-Seleção Brasileira tem prisão decretada por dívida de R$ 1 milhão; entenda
Ex-jogador pode pegar até 30 dias em regime fechado
A Justiça determinou a prisão do ex-jogador da dupla Gre-Nal, que também acumulou passagens pela Seleção Brasileira, Anderson Luís de Abreu Oliveira. O motivo é a falta de pagamento de pensão alimentícia. Segundo o processo, a dívida ultrapassa o valor de R$ 1 milhão. A informação foi publicada pelo “Ge".
O pedido de prisão foi expedido pela 6ª Vara da Família de Porto Alegre, no último dia 3 de setembro. De acordo com as normas jurídicas, Anderson pode ficar preso por até 30 dias em regime fechado. No entanto, caso não haja vaga no sistema prisional, o ex-jogador poderá cumprir pena em regime semiaberto.
Válido por dois anos, o mandado de prisão revela que o valor exato da dívida é de R$ 1.030.214,07. Somente o pagamento integral suspende o cumprimento da ordem de prisão. A sentença também prevê a liberação de Anderson após os 30 dias de reclusão. No documento consta que o responsável pela custódia deverá liberá-lo, independente de alvará de soltura.
Relembre a carreira de Anderson
Anderson ganhou destaque no futebol logo cedo e era cotado como um dos jogadores mais promissores de sua geração. Revelado pelo Grêmio, o ex-jogador atuou durante duas temporadas no profissional antes de ser transferido para o Porto. Seu desempenho em Portugal chamou a atenção do Manchester United, que o contratou sob o comando de Alex Ferguson.
O ex-meia passou quase uma década no clube inglês, conquistando quatro títulos de Premier League e uma Liga dos Campeões. Ao todo, acumulou 181 partidas pelos Red Devils, com nove gols e 20 assistências. Em 2015, retornou ao Brasil para jogar pelo maior rival, Internacional e, antes de se aposentar, passou ainda por Coritiba e Adana Demirspor, da Turquia. Anderson também vestiu a camisa da Seleção Brasileira em oito oportunidades.
