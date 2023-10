Maior artilheiro da Seleção Brasileira na história, de acordo com a Fifa, Neymar não conseguiu bater mais um recorde com a Amarelinha. Ele não marcou no empate em 1 a 1 com a Venezuela, nesta quinta-feira (12), e tem a vinotinto como pedra no sapato nas Eliminatórias. O camisa 10 nunca balançou as redes contra os venezuelanos no torneio classificatório para os Mundiais.