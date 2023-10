Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, Tiquinho Soares, do Botafogo, vem chamando cada vez mais atenção e recebendo elogios. O ex-lateral Júnior, hoje comentarista da Globo, defende a convocação do atacante alvinegro para a Seleção Brasileira. Na visão do Maestro, o jogador do Glorioso está num momento melhor do que Richarlison, hoje centroavante titular da Canarinho.