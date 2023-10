O atacante Vitor Roque, do Athletico Paranaense, completa, nesta quinta-feira, dois anos de sua estreia como atleta de uma equipe profissional. Foi no dia 12 de outubro de 2021, aos 16 anos, que uma das principais joias do futebol brasileiro fez a sua estreia na equipe principal do Cruzeiro, no empate em 0 a 0 com o Botafogo, pela Série B. De lá para cá, o jovem jogador de 18 anos vem colecionando marcas, números de destaques e protagonismo.