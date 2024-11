Murillo fala sobre 1ª convocação para Seleção: ‘Vivendo um sonho’

Murillo dá entrevista coletiva na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Publicada em 12/11/2024 - 19:09

O zagueiro Murillo, convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, vive um momento marcante em sua carreira. Nesta quinta-feira (14), ele poderá estrear pelo Brasil contra a Venezuela, em Maturín, às 18h (de Brasília).

— Tenho que agradecer a Deus. Estou muito feliz por realizar esse sonho. Vejo jogadores que só via pela TV ou no videogame, agora divido a concentração, o campo. É um privilégio. Estou vivendo um sonho e me sinto realizado. Se Deus permitir, será a primeira de muitas. Espero cumprir o meu dever pela Seleção. Sempre brinquei e falei que com coisa boa a gente se acostuma rápido e se adapta rápido. Quanto mais focado você estiver no futebol, as coisas dão certo e voltam para você — disse Murillo, em sua primeira coletiva com a Seleção Brasileira.

Murillo conversa com a psicóloga Marisa Santiago em seu primeiro treino (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Porém, para ser titular, Murillo terá de superar zagueiros como Marquinhos, Gabriel Magalhães e Léo Ortiz.

— Sei da qualidade da Seleção nessa fase defensiva, com uma solidez muito forte. Um zagueiro que sempre acompanhei e joguei contra ele no ano passado, que é meu ídolo, é o Thiago Silva. Ele me deu o apoio e carinho para chegar à Seleção e fiquei muito feliz. É uma disputa sadia e estou muito tranquilo para trabalhar em busca dessa oportunidade — resumiu o zagueiro.

Revelado pelo Corinthians

Aos 22 anos, Murillo foi revelado pelo Corinthians e, em dois anos, transferiu-se para o Nottingham Forest, da Inglaterra, até alcançar a Seleção.

— A Seleção é diferente. É um peso maior, uma disputa maior, jogadores de extrema qualidade. Cheguei com os pés no chão para fazer o meu trabalho e dar o meu melhor.

Para ele, fechar 2024 com duas vitórias será um presente para a torcida e uma afirmação do seu comprometimento com a Seleção.

— O torcedor e a Seleção têm que se conectar mais. A gente precisa do apoio do torcedor como o torcedor quer apoiar a gente. Assim se cria um relacionamento saudável. A Seleção é marcada por grandes jogos com a presença do torcedor. Hoje, não é diferente. Por mais que o momento não seja agradável, estamos buscando voltar aos dias de glória e estamos próximos disso pela união e pelo grande trabalho realizado. Precisamos do torcedor com a gente para voltar a ter essa intimidade com a Seleção.

Se não entrar em campo, Murillo terá outra chance de jogar na terça-feira (19), às 21h45 (de Brasília), contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador.