Atual campeão europeu anuncia contratação de jogador da Seleção Brasileira de futsal

Destaque do futsal europeu nos últimos anos, o ala brasileiro Lucão foi oficialmente anunciado na última segunda-feira (30), como novo reforço do Palma Futsal, atual campeão europeu. O vínculo com o clube espanhol é de três temporadas. A contratação do jogador de 28 anos representa um dos principais movimentos do mercado na Espanha.

- Estou muito feliz por iniciar este novo capítulo no Palma. É um clube tradicional e que vem se consolidando a cada temporada. Chego com muita vontade de ajudar, conquistar títulos e retribuir dentro de quadra toda a confiança que estão depositando em mim - afirmou Lucão.

A chegada do brasileiro foi considerada uma surpresa no cenário espanhol. Lucão deixou o Inter Movistar, onde foi um dos grandes nomes da campanha que terminou com a conquista da Copa do Rei 2024/25. Na final, o time madrilenho goleou o Jaén por 6 a 1, e o ala celebrou o título como mais um momento especial da carreira.

Quem é Lucão?

Natural de São Paulo, Lucão começou sua trajetória no Corinthians e soma passagens marcantes por clubes da Croácia e da Espanha. Pelo MNK Novo Vrijeme, conquistou dois títulos nacionais e, já em solo espanhol, foi campeão da Primeira Divisão em 2024 com o Jimbee Cartagena antes de chegar ao Inter.

Além do destaque nos clubes, o ala vem se consolidando na seleção brasileira. Em março, foi peça importante na campanha invicta do Brasil na Copa Intercontinental de Futsal, levantando o troféu após vitória por 3 a 0 sobre o Irã na decisão.

O contrato de Lucão com o Illes Balears Palma Futsal tem duração de três temporadas, conforme anunciado oficialmente no encerramento da temporada, em 30 de junho, no Port de Sóller, onde foi revelada sua nova camisa de número 12 durante o evento de apresentação.

