Militão explica adaptação na lateral e valoriza atuação defensiva da Seleção
Jogador relata como recebeu a orientação para atuar fora da função habitual
O polivalente Éder Militão foi titular na vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 diante de Senegal, neste sábado (15), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Diferente do habitual, o jogador atuou como lateral-direito.
Ao todo, somou oito recuperações de bola, cinco cortes e duas interceptações. Ganhou três dos oito duelos no chão, embora não tenha vencido as disputas aéreas. Com a bola, registrou 55 ações, acertou 29 de 33 passes (88%), manteve boa precisão tanto no campo adversário quanto no próprio, e completou um dos dois lançamentos longos.
— Hoje foi um jogo seguro, foi um bom jogo de todos em nível de comportamento defensivo. Sobre o Ancelotti, ele simplesmente falou que eu ia jogar pela lateral, se tinha algum problema, eu falei que não. Na última Copa alguns jogos com o Real Madrid eu joguei de lateral. Eu fico feliz pela atuação, por poder ajudar o time, por poder ajudar o grupo de alguma forma — disse Militão em entrevista à GE TV.
Militao também ressaltou o amadurecimento coletivo da equipe, especialmente no aspecto defensivo. O zagueiro destacou que o entendimento das orientações do treinador e o entrosamento entre os jogadores têm facilitado o rendimento dentro de campo. Para ele, a atuação sólida passa diretamente pela união do grupo, considerada fundamental para manter o desempenho mostrado na partida.
— Fico muito feliz de ver a evolução que temos a nível defensivo, espírito de equipe. Eu acho que, quando junta jogadores e entendem o que o treinador pede, acaba ficando mais fácil. Se a gente jogar como grupo, como a gente demonstrou hoje, a gente sabe que qualidade a gente tem. Mas eu acho que essa união que temos é fundamental e não pode faltar — completou.
O que vem pela frente?
O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (18), quando enfrenta a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), em Lille, na França, na última partida deste ano.
