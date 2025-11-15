Ex-Seleção é convidado para ser diretor esportivo do Ajax, da Holanda

O Ajax busca um novo nome para ocupar o cargo de diretor esportivo, que está em aberto após Alex Kroes pedir demissão na última semana. Um dos nomes procurados pelo clube holandês foi o brasileiro Maxwell, que atualmente atua junto à agenda Rafaela Pimenta no mercado da bola e defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 2014.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com Mike Verweij, comentarista do Ajax, em entrevista ao podcast "Kick-off" do "De Telegraaf", o ex-lateral é um dos cotados para a vaga, bem como Jordi Cruijff, treinador e filho do lendário Johan Cruijff.

continua após a publicidade

— Se Jordi Cruijff se tornar o novo diretor técnico, Michael Kinsbergen também poderá retornar. Ele tinha um ótimo relacionamento com Cruijff pai. O nome de Maxwell também está sendo mencionado. Ele foi diretor técnico do PSG. São nomes que abririam muitas portas em outros clubes. Você precisará de alguém ao redor dele para fazer o 'trabalho sujo', para usar termos do futebol. Acho que esses seriam nomes lógicos.

Maxwell avalia o convite, embora já tenha ocupado a mesma posição no PSG, de onde saiu em 2019. Caso aceite, ele terá como missão contornar a crise no Ajax depois da saída do técnico John Heitinga. Um dos nomes que agrada a diretoria para assumir o comando do time é Erik ten Hag, que deixou o Bayer Leverkusen poucos jogos após o início da temporada com três jogos.

continua após a publicidade

Embora ocupe a 4ª colocação no Campeonato Holandês, o Ajax vive momento complicado na Champions League. O clube é o lanterna na fase de liga do torneio sem nenhuma vitória em quatro rodadas.

Maxwell e sua relação com Porto Vitória

Natural do Espírito Santo, Maxwell começou sua carreira no Cruzeiro e logo rumou à Europa. No entanto, mesmo sem ter ficado muito tempo no futebol brasileiro, o ex-lateral ainda tem olhos para seu país de origem.

Um dos exemplos é o Porto Vitória, um modesto clube-empresa do Espírito Santo. Maxwell teve um papel importante para impulsionar o crescimento da equipe e fez a intermediação com Rafaela Pimenta, agente de jogadores.

A ideia é apresentar os talentos do Porto Vitória para os times europeus, além de captar investimentos, patrocinadores e investidores para que o clube se torne referência fora do eixo Rio-São Paulo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial