Brasil x Senegal: acompanhe o pré-jogo ao vivo da Seleção
Seleção Brasileira enfrenta a Tunísia no último amistoso do ano
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil entra em campo contra a seleção de Senegal, na tarde deste sábado (15), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Este será o sétimo jogo do técnico Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira, que até o momento soma três vitórias, um empate e duas derrotas.
Relacionadas
Carlo Ancelotti anunciou que esta Data Fifa será a última onde realizará testes de jogadores. A expectativa é que, a partir de março, quando o Brasil disputará amistosos contra seleções europeias nos Estados Unidos, o elenco esteja praticamente definido para a Copa do Mundo.
Alguns jogadores, como o atacante Matheus Cunha, já estão com um "pé" na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O atacante é o único que esteve presente em todas as listas de Ancelotti e conta com a confiança do italiano.
Como Matheus Cunha 'encantou' Ancelotti e se aproxima da Copa do Mundo
A equipe não sofreu gols nos três primeiros jogos sob o comando de Ancelotti, tendo levado o primeiro apenas na última partida das Eliminatórias, contra a Bolívia, em El Alto. Entretanto, os três gols sofridos há cerca de um mês na derrota por 3 a 2 para o Japão reacenderam a necessidade de ajustes defensivos. Por isso, para a partida contra Senegal, Ancelotti deve promover mudanças na defesa, escalando Éder Militão para a lateral-direita.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Este será o segundo confronto entre Brasil e Senegal no atual ciclo. A seleção africana tem sido um adversário difícil para os brasileiros: em junho de 2023, com Ramon Menezes como técnico interino, o Brasil foi derrotado por 4 a 2. Senegal é uma das raras seleções que o Brasil enfrentou e nunca venceu, ao lado da Noruega, com apenas dois confrontos, incluindo um empate por 1 a 1 em 2019. Após o confronto, o Brasil encerrará seu calendário de 2025 com um amistoso contra a Tunísia, marcado para a próxima terça-feira, em Lille, França.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias