Veja o abismo entre a Seleção Brasileira e senegalesa

O Brasil irá enfrentar a seleção de Senegal neste sábado (15), às 13h do horário de Brasília. O jogo acontecerá em Londres, na Inglaterra, sendo esse mais um dos amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Confira com o Lance! a disparidade entre os valores de mercado das equipes.

Apesar da pequena queda em valor de mercado da Seleção Brasileira quando comparada com a última convocação, a Amarelinha ainda possui uma das equipes nacionais mais valiosas do mundo. São 913,30 milhões de euros (R$ 5,72 bilhões) em valor de mercado. Já a equipe de Senegal possui um valor de mercado de 394 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões).

Vitor Roque, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confira os 15 jogadores com maior valor de mercado da Seleção Brasileira:

1 . Vinicius Junior – 150 milhões de euros (R$ 900 milhões) 2 . Gabriel Magalhães – 75 milhões de euros (R$ 450 milhões) 3 . Rodrygo – 80 milhões de euros (R$ 480 milhões) 4 . Bruno Guimarães – 80 milhões de euros (R$ 480 milhões) 5 . Matheus Cunha – 70 milhões de euros (R$ 420 milhões) 6 . João Pedro – 65 milhões de euros (R$ 390 milhões) 7 . Estêvão – 60 milhões de euros (R$ 360 milhões) 8 . Marquinhos – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões) 9 . Andrey Santos – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões) 10 . Lucas Paquetá – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões) 11 . Éder Militão – 30 milhões de euros (R$ 180 milhões) 12 . Wesley – 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) 13 . Luiz Henrique – 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) 14 . Vitor Roque – 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) 15 . Ederson – 18 milhões de euros (R$ 108 milhões)

