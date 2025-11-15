menu hamburguer
Veja o abismo entre a Seleção Brasileira e senegalesa

Valor do Brasil é quase o dobro de Senegal

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 15/11/2025
09:00
Vini Jr, atacante da Seleção Brasileira, durante treino em Londres
imagem cameraVini Jr, atacante da Seleção Brasileira, durante treino em Londres (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O Brasil irá enfrentar a seleção de Senegal neste sábado (15), às 13h do horário de Brasília. O jogo acontecerá em Londres, na Inglaterra, sendo esse mais um dos amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Confira com o Lance! a disparidade entre os valores de mercado das equipes.

Apesar da pequena queda em valor de mercado da Seleção Brasileira quando comparada com a última convocação, a Amarelinha ainda possui uma das equipes nacionais mais valiosas do mundo. São 913,30 milhões de euros (R$ 5,72 bilhões) em valor de mercado. Já a equipe de Senegal possui um valor de mercado de 394 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões).

Vitor Roque, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira
Vitor Roque, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confira os 15 jogadores com maior valor de mercado da Seleção Brasileira:

    1.
  1. Vinicius Junior – 150 milhões de euros (R$ 900 milhões)
    2.
  2. Gabriel Magalhães – 75 milhões de euros (R$ 450 milhões)
    3.
  3. Rodrygo – 80 milhões de euros (R$ 480 milhões)
    4.
  4. Bruno Guimarães – 80 milhões de euros (R$ 480 milhões)
    5.
  5. Matheus Cunha – 70 milhões de euros (R$ 420 milhões)
    6.
  6. João Pedro – 65 milhões de euros (R$ 390 milhões)
    7.
  7. Estêvão – 60 milhões de euros (R$ 360 milhões)
    8.
  8. Marquinhos – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões)
    9.
  9. Andrey Santos – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões)
    10.
  10. Lucas Paquetá – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões)
    11.
  11. Éder Militão – 30 milhões de euros (R$ 180 milhões)
    12.
  12. Wesley – 25 milhões de euros (R$ 150 milhões)
    13.
  13. Luiz Henrique – 25 milhões de euros (R$ 150 milhões)
    14.
  14. Vitor Roque – 20 milhões de euros (R$ 120 milhões)
    15.
  15. Ederson – 18 milhões de euros (R$ 108 milhões)

Confira os 15 jogadores com maior valor de mercado da seleção de Senegal:

    1.
  1. Nicolas Jackson – 50 milhões de euros (R$ 300 milhões)
    2.
  2. Pape Matar Sarr – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões)
    3.
  3. Iliman Ndiaye – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões)
    4.
  4. Lamine Camara – 30 milhões de euros (R$ 180 milhões)
    5.
  5. Assane Diao – 30 milhões de euros (R$ 180 milhões)
    6.
  6. Ismaïla Sarr – 30 milhões de euros (R$ 180 milhões)
    7.
  7. El Hadji Malick Diouf – 25 milhões de euros (R$ 150 milhões)
    8.
  8. Pape Gueye – 25 milhões de euros (R$ 150 milhões)
    9.
  9. Mamadou Sarr – 20 milhões de euros (R$ 120 milhões)
    10.
  10. Ibrahim Mbaye – 15 milhões de euros (R$ 90 milhões)
    11.
  11. Moussa Niakhaté – 15 milhões de euros (R$ 90 milhões)
    12.
  12. Boulaye Dia – 15 milhões de euros (R$ 90 milhões)
    13.
  13. Yehvann Diouf – 12 milhões de euros (R$ 72 milhões)
    14.
  14. Sadio Mané – 8 milhões de euros (R$ 48 milhões)
    15.
  15. Ismail Jakobs – 7 milhões de euros (R$ 42 milhões)

