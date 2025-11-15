Veja o abismo entre a Seleção Brasileira e senegalesa
Valor do Brasil é quase o dobro de Senegal
O Brasil irá enfrentar a seleção de Senegal neste sábado (15), às 13h do horário de Brasília. O jogo acontecerá em Londres, na Inglaterra, sendo esse mais um dos amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Confira com o Lance! a disparidade entre os valores de mercado das equipes.
Apesar da pequena queda em valor de mercado da Seleção Brasileira quando comparada com a última convocação, a Amarelinha ainda possui uma das equipes nacionais mais valiosas do mundo. São 913,30 milhões de euros (R$ 5,72 bilhões) em valor de mercado. Já a equipe de Senegal possui um valor de mercado de 394 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões).
Confira os 15 jogadores com maior valor de mercado da Seleção Brasileira:
- Vinicius Junior – 150 milhões de euros (R$ 900 milhões)
- Gabriel Magalhães – 75 milhões de euros (R$ 450 milhões)
- Rodrygo – 80 milhões de euros (R$ 480 milhões)
- Bruno Guimarães – 80 milhões de euros (R$ 480 milhões)
- Matheus Cunha – 70 milhões de euros (R$ 420 milhões)
- João Pedro – 65 milhões de euros (R$ 390 milhões)
- Estêvão – 60 milhões de euros (R$ 360 milhões)
- Marquinhos – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões)
- Andrey Santos – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões)
- Lucas Paquetá – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões)
- Éder Militão – 30 milhões de euros (R$ 180 milhões)
- Wesley – 25 milhões de euros (R$ 150 milhões)
- Luiz Henrique – 25 milhões de euros (R$ 150 milhões)
- Vitor Roque – 20 milhões de euros (R$ 120 milhões)
- Ederson – 18 milhões de euros (R$ 108 milhões)
Confira os 15 jogadores com maior valor de mercado da seleção de Senegal:
- Nicolas Jackson – 50 milhões de euros (R$ 300 milhões)
- Pape Matar Sarr – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões)
- Iliman Ndiaye – 35 milhões de euros (R$ 210 milhões)
- Lamine Camara – 30 milhões de euros (R$ 180 milhões)
- Assane Diao – 30 milhões de euros (R$ 180 milhões)
- Ismaïla Sarr – 30 milhões de euros (R$ 180 milhões)
- El Hadji Malick Diouf – 25 milhões de euros (R$ 150 milhões)
- Pape Gueye – 25 milhões de euros (R$ 150 milhões)
- Mamadou Sarr – 20 milhões de euros (R$ 120 milhões)
- Ibrahim Mbaye – 15 milhões de euros (R$ 90 milhões)
- Moussa Niakhaté – 15 milhões de euros (R$ 90 milhões)
- Boulaye Dia – 15 milhões de euros (R$ 90 milhões)
- Yehvann Diouf – 12 milhões de euros (R$ 72 milhões)
- Sadio Mané – 8 milhões de euros (R$ 48 milhões)
- Ismail Jakobs – 7 milhões de euros (R$ 42 milhões)
