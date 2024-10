Martinelli exalta vitória, mas admite desejo de ser titular da Seleção

Gabriel Martinelli, durante coletiva da Seleção Brasil. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 16:44 • Brasília

Gabriel Martinelli ainda espera a chance de ser titular da Seleção Brasileira, mas o atacante do Arsenal vai, aos poucos, ganhando a confiança do técnico Dorival Júnior. Desde que o treinador assumiu o Brasil, no início do ano, Martinelli já foi utilizado cinco vezes e marcou dois gols. Ainda assim, ele não esconde o desejo de começar entre os 11 que irão a campo diante do Peru, na próxima terça-feira.

➡️Dorival Júnior: aproveitamento do técnico em seus antigos clubes e na Seleção Brasileira

— A meta é que a gente consiga sair com a vitória, independente de quem comece o jogo. Mas é claro que eu tenho esperança, quero jogar, acho que ninguém quer ficar no banco —, declarou o jogador neste sábado, em Brasília, onde a Seleção iniciou a preparação para o próximo duelo pelas Eliminatórias.

Martinelli entrou no segundo tempo contra o Chile e deu novo fôlego ao ataque. Ele se mostrou satisfeito com o resultado do jogo, mas admitiu que espera um confronto com menos sobressaltos em Brasília. Em Santiago, o Brasil sofreu gol logo no primeiro minuto e sofreu até o apito final.

— Fiquei muito feliz com a vitória contra o Chile, por ter entrado e ter ajudado a equipe de alguma forma. E para esse próximo jogo, espero que a gente consiga ganhar com um pouco mais de tranquilidade e que faça uma ótima partida também —, pontuou.

O jogador também foi indagado sobre os estilos de jogo de seu clube, o Arsenal, e a Seleção Brasileira. E explicou como pode agregar à equipe nacional:

— Acho que são estilos bem diferentes, mas com o mesmo propósito de atacar, de ter a bola, e essa mentalidade vencedora —, afirmou Gabriel Martinelli. — O que eu trago é minha vontade, minha gana de querer ganhar todos os jogos. Acho que é isso que eu posso adicionar para o grupo.