Matheus Cunha, da Seleção, manifesta desejo de jogar em gigante da Série A

O atacante brasileiro Matheus Cunha, que atualmente defende o Manchester United, manifestou interesse em jogar pelo Vasco da Gama no futuro. Em entrevista concedida ao canal do jornalista Leonardo Baran no YouTube, o jogador falou sobre sua conexão com o clube carioca. A declaração foi feita após a vitória da Seleção Brasileira por Senegal, em Londres.

- Eu sou muito feliz com o carinho deles (torcida do Vasco), de verdade. Vai ser algo muito legal para a minha história jogar lá, em São Januário. Tem alguma coisa comigo, me puxando para jogar em São Januário um dia - disse o atacante.

O jogador paraibano explicou que teve influências de diversos clubes brasileiros durante sua infância, devido às diferentes origens de seus familiares. Sua mãe, natural de Pernambuco, torce pelo Sport. O pai, nascido em João Pessoa, apoiava o Botafogo-PB e o Flamengo. A avó e o tio são torcedores do Santa Cruz.

- A minha infância era uma correria danada, imagina, minha mãe é pernambucana, (torcedora) do Sport, meu pai de João Pessoa, gostava do Botafogo-PB e do Flamengo, a minha avó e o meu tio são Santa Cruz, então eu tive muitos times. Eu adorava ver o Brasil, torcer para o Brasil. Mas você vai crescendo, se identificando mais com algumas equipes, ter esse carinho da torcida do Vasco é algo que me marca e me incentiva muito - afirmou.

Cunha começou nas categorias de base do Coritiba, mas se profissionalizou na Europa pelo Sion da Suíça. Sua carreira no futebol europeu inclui passagens por RB Leipzig, Hertha Berlin, Atlético de Madrid e Wolverhampton. O atacante chegou ao Manchester United na temporada 2025/26.

O jogador também demonstrou interesse em atuar em Recife, cidade onde sua mãe nasceu. Ele revelou ter praticado futsal no Sport durante parte de sua formação.

- Eu tenho o desejo, sim (de jogar no Vasco). Assim como tenho o desejo de jogar em Recife, pela minha mãe, pela minha avó e minha família. Eu joguei um tempo no salão (futsal) do Sport, e hoje vendo os meus amigos no Vasco e tendo o carinho da torcida, acho que quanto mais eles me dão esse carinho, mais eu tenho essa vontade de retribuir - declarou.

