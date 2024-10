Jogo da Seleção Brasileira em Brasília tem ‘ingresso solidário’ de R$ 120

Ederson atende aos fãs na chegada da Seleção Brasileira em Brasília (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 10:47 • Rio de Janeiro

Quem quiser assistir à Seleção Brasileira no Mané Garrincha, em Brasília, na próxima terça-feira, diante do Peru, terá que desembolsar entre R$ 120 e R$ 600. Doze mil lugares, que representam 18% da capacidade total do estádio, estão reservados aos bilhetes mais baratos — o valor equivale a 8,5% do salário mínimo atual.

➡️Dorival Júnior: aproveitamento do técnico em seus antigos clubes e na Seleção Brasileira

Chamada de ‘ingresso solidário’ pela CBF, a entrada mais barata deve ser adquirida acompanhada da doação de dois quilos de alimento não-perecível. A entidade pretende arrecadar 24 toneladas, que serão doadas a entidades assistenciais indicadas pelo governo do Distrito Federal e pelo governo federal.

Ao todo, 70 mil ingressos foram colocados à venda para o jogo com o Peru, válido pela primeira rodada do returno das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O bilhete mais caro custa R$ 600.

Apesar dos valores inflados, a CBF espera contar com grande público no Mané Garrincha. Neste sábado, a entidade divulgou vídeo com jogadores da Seleção convidando a torcida a lotar o estádio. O Brasil não joga na capital federal desde 2021, quando bateu a Venezuela por 3 a 0 em jogo válido pela Copa América. Na ocasião, contudo, a partida não teve público por causa da pandemia de covid-19. A última vez que o torcedor pôde acompanhar a Seleção em Brasília foi em amistoso com o Catar, em 2019.

Quarto colocado no qualificatório, o Brasil tem boas chances de encerrar a data Fifa com alguma margem na zona de classificação. O time de Dorival Júnior chegou a figurar na sétima colocação na quinta-feira, mas com a vitória diante do Chile avançou na tabela. Agora, caso vença o Peru, a Seleção tem boas chances de abrir quatro pontos em relação ao sétimo colocado, time que irá para a repescagem. E uma combinação (improvável) de resultados pode alçar o Brasil à vice-liderança das Eliminatórias.