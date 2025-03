Torcedores detonam titular do Brasil após gol da Argentina: ‘Vergonha’

O gol de Julian Álvarez, que abriu o placar para a Argentina sobre o Brasil nesta terça-feira (25), no estádio Monumental de Núñez, gerou revolta na web. Os hermanos saíram na frente logo aos quatro minutos do primeiro tempo do duelo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O atacante argentino recebeu passe de Almada e, dentro da área, superou Arana e Murillo para balançar as redes. Contudo, a crítica maior ficou em cima de Marquinhos, que falhou ao se antecipar para evitar a construção da jogada.

Na web, internautas detonaram o zagueiro e capitão da Seleção Brasileira pelo lance. Por meio da rede social "X" (antigo Twitter), torcedores questionaram a convocação e a titularidade do jogador do PSG, pedindo que ele não volte a ser chamado para a equipe.

continua após a publicidade

Confira comentários sobre Marquinhos em Argentina x Brasil

➡️ Argentina x Brasil: chegada de Raphinha ao Monumental chama atenção na web

Tudo sobre o jogo entre Argentina e Brasil (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Brasil

14ª rodada — Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada);

🟨 Arbitragem: Andre Rojas (árbitro), Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL) assistentes;

🖥️ VAR: John Perdomo