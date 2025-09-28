Joias do Palmeiras marcam, mas Brasil empata na estreia do Mundial sub-20

Em um jogo bastante movimentado, Brasil e México empataram por 2 a 2, neste domingo (28), na estreia das seleções no Grupo C no Mundial Sub-20, no estádio Nacional do Chile. A seleção brasileira chegou a virar o jogo em 2 a 1, mas acabou cedendo o empate para a equipe mexicana no fim do segundo tempo. Os gols da Seleção Brasileira foram marcados por Rafael Coutinho e Luighi, ambos do Palmeiras. Os rivais balançaram a rede com Domínguez e Diego Ochoa.

continua após a publicidade

O Brasil somou apenas um ponto no empate com o México. No outro jogo da chave, o Marrocos derrotou a Espanha por 2 a 0 e somou os seus três primeiros pontos. Na segunda rodada do Grupo C, enquanto o Brasil vai enfrentar os africanos, os europeus terão pela frente o time mexicano. Os dois confrontos serão na próxima quarta-feira (1).

Brasil leva susto na etapa inicial

A equipe mexicana, comanda pelo técnico Eduardo Arce, abriu o marcador logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Mora, pela direita, Jiménez cabeceou forte para a defesa de Otávio Costa. A bola sobrou para Domínguez que, no rebate, fez México 1 a 0.

continua após a publicidade

O Brasil foi ter a sua primeira chance com 15 minutos de jogo. Escanteio para a seleção brasileira e Igor Serrote tentou a conclusão, mas a bola acabou nas mãos do goleiro mexicano Ochoa.

O time comandado por Ramon Menezes conseguiu o empate com Rafael Coutinho. O meia-atacante chutou forte de perna esquerda após a bola sobrar para ele na entrada da área sem chances para o goleiro mexicano.

continua após a publicidade

A partir do empate, o Brasil seguiu sendo pressionado pelo México, que tinha mais posse de bola. O time até segurou o ímpeto do adversário, mas correu riscos na etapa inicial.

Brasil vira o jogo, mas México empata no fim

O Brasil começou melhor o segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Coutinho fez ótima jogada, passou por um adversário e arriscou de fora da área. O goleiro Ochoa fez a defesa em dois tempos. Aos 15 minutos, Ramon Menezes decidiu mexer no time. O treinador apostou nas entradas de Erick Belé, do Palmeiras, e Wesley, ex-Corinthians e atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita. O comandante canarinho sacou Léo Derik e Gustavo Prado.

As mudanças não surtiram efeito e o México seguiu melhor. Aos 26, o Brasil acertou a trave dos rivais. Gilberto cruzou da direita e Erick Belé desviou, quase virando o placar para o time canarinho. Quatro minutos depois, o entrosamento do Palmeiras surtiu efeito. Gilberto cobrou lateral, Erick Belé desviou e Luighi desviou com a perna direita para virar o marcador: 2 a 1.

O Brasil não conseguiu segurar o ímpeto dos mexicanos, que empataram aos 40. Após escanteio, o zagueiro Diego Ochoa subiu na primeira trave e deixou tudo igual no marcador. No fim da partida, Deivid Washington ainda teve a oportunidade de dar à vitória à Seleção. O lance parou em grande defesa do goleiro Ochoa. No fim, 2 a 2.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Coutinho, do Palmeiras, se destaca na estreia do Brasil no Mundial sub-20 (Foto: Rodrigo Arangua/ AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 X 2 MÉXICO

MUNDIAL SUB-20 - GRUPO C

📆 Data e horário: sábado, 28 de setembro, às 20h00 (de Brasília);

📍 Local: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago, Chile)

🥅 Gol: Domínguez 10'/1ºT (México); Rafael Coutinho 20'/1ºT (Brasil), Luighi 30'/2ºT (Brasil), Diego Ochoa 40'/2ºT (México)

🟨 Cartões Amarelos: Igor Serrote (Brasil)

🟨 Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

🚩Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

⚽ESCALAÇÕES:

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes):

Otávio Costa, Igor Serrote (Gilberto Júnior), Iago Teodoro, Bruno Alves e Leandrinho; Rayan Lucas, Leo Derik (Wesley), Rafael Coutinho e Gustavo Prado (Erik Belé); João Cruz (Murilo Rhikman) e Luighi (Deivid Washington)

MÉXICO (Técnico: Eduardo Arce)

Ochoa, del Villar, Pachuca Martinez (César Bustos) e Diego Ochoa; Sanchez Guevara (Amaury Morales), Garza (Iker Fimbres), Montiel e Dominguez; Mora, Jimenez (Oswaldo Virgen) e Vargas (Yael Padilla)