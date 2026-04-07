São Paulo domina lista da Seleção Sub-17, e joias celebram chance antes do Sul-Americano
Eloísa e Helena destacam momento e projetam sequência na Amarelinha
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A convocação da Seleção Brasileira Feminina sub-17 para o período final de preparação antes do Sul-Americano reforçou o protagonismo do São Paulo na base. Com dez jogadoras chamadas, o clube aparece como o principal celeiro da lista divulgada, à frente de equipes como Ferroviária, Corinthians e Flamengo.
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Entre os destaques estão a zagueira Eloísa e a atacante Helena, que chegam à Granja Comary respaldadas por bons desempenhos no clube nesta temporada. No caso da defensora, a convocação é somada à campanha do título da Liga de Desenvolvimento.
— Vestir a camisa da Seleção Brasileira é o sonho de qualquer atleta e me sinto honrada por representar meu país mais uma vez. Venho trabalhando muito forte no dia a dia para manter a constância e ajudar minhas companheiras — afirmou Eloísa.
No setor ofensivo, Helena fala sobre o retorno ao grupo.
— É uma alegria imensa receber essa notícia. Cada convocação é única e sinto que estou evoluindo a cada ciclo, buscando sempre ser mais decisiva na frente — destacou a jovem.
A preparação acontece na Granja Comary, em Teresópolis, e serve como etapa final antes da definição das 22 atletas que disputarão o Sul-Americano. O Brasil integra o Grupo B, ao lado de Equador, Peru, Venezuela e Uruguai, em competição marcada para o fim de abril.
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Jogadoras do São Paulo convocadas
Goleiras: Andressa Marques Macedo e Yasmin Loren
Defensora: Eloisa Figueiredo Feijó
Meio-campistas: Giovanna Pires, Helena Vieira Rodrigues, Pietra Nobrega Lucci, Sarah Coelho e Juliana Cardoso
Atacantes: Mariana Antonia Martins e Sofia Ganomal
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