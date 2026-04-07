menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

São Paulo domina lista da Seleção Sub-17, e joias celebram chance antes do Sul-Americano

Eloísa e Helena destacam momento e projetam sequência na Amarelinha

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/04/2026
10:03
Eloísa (à esquerda) e Helena (à direita), ambas do São Paulo, estão na Seleção sub-17. (SPFC/Divulgação)
imagem cameraEloísa (à esquerda) e Helena (à direita), ambas do São Paulo, estão na Seleção sub-17. (SPFC/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A convocação da Seleção Brasileira Feminina sub-17 para o período final de preparação antes do Sul-Americano reforçou o protagonismo do São Paulo na base. Com dez jogadoras chamadas, o clube aparece como o principal celeiro da lista divulgada, à frente de equipes como Ferroviária, Corinthians e Flamengo.

continua após a publicidade

Relacionadas

Entre os destaques estão a zagueira Eloísa e a atacante Helena, que chegam à Granja Comary respaldadas por bons desempenhos no clube nesta temporada. No caso da defensora, a convocação é somada à campanha do título da Liga de Desenvolvimento.

— Vestir a camisa da Seleção Brasileira é o sonho de qualquer atleta e me sinto honrada por representar meu país mais uma vez. Venho trabalhando muito forte no dia a dia para manter a constância e ajudar minhas companheiras — afirmou Eloísa.

continua após a publicidade
Eloísa conduz bola em jogo do São Paulo. (SPFC/Divulgação)
29/11/25 - Campeonato Paulista SUB 20 FEminino 2025 - SPFC x Corinthians - São Paulo - SP

No setor ofensivo, Helena fala sobre o retorno ao grupo.

— É uma alegria imensa receber essa notícia. Cada convocação é única e sinto que estou evoluindo a cada ciclo, buscando sempre ser mais decisiva na frente — destacou a jovem.

29/11/25 - Campeonato Paulista SUB 20 FEminino 2025 - SPFC x Corinthians - São Paulo - SP
29/11/25 - Campeonato Paulista SUB 20 FEminino 2025 - SPFC x Corinthians - São Paulo - SP

A preparação acontece na Granja Comary, em Teresópolis, e serve como etapa final antes da definição das 22 atletas que disputarão o Sul-Americano. O Brasil integra o Grupo B, ao lado de Equador, Peru, Venezuela e Uruguai, em competição marcada para o fim de abril.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogadoras do São Paulo convocadas

Goleiras: Andressa Marques Macedo e Yasmin Loren

Defensora: Eloisa Figueiredo Feijó

Meio-campistas: Giovanna Pires, Helena Vieira Rodrigues, Pietra Nobrega Lucci, Sarah Coelho e Juliana Cardoso

Atacantes: Mariana Antonia Martins e Sofia Ganomal

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias