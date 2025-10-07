John celebra primeira convocação para o Brasil: ‘A ficha está caindo aos poucos’

O goleiro John expressou grande satisfação ao celebrar sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. O goleiro revelou que recebeu a notícia durante a viagem de ônibus do Nottingham Forest para uma partida, por mensagem, e não escondeu que o momento representa a realização de um sonho antigo.

— Estou muito feliz, agradeço muito a Deus. A ficha está caindo aos pouquinhos, era um sonho estar aqui e hoje está sendo realizado. Vou encarar todos os dias com uma oportunidade. Só de estar aqui já é uma grande oportunidade. Nos treinos e no dia a dia, vou dar o meu melhor. Vão ser dois jogos difíceis. Tenho certeza de que vamos fazer grandes jogos e espero ajudar da melhor forma possível — afirmou ao site da CBF.

Olho neles, Ancelotti: Palmeiras tem os destaques da rodada

O atleta destacou a importância de participar do grupo comandado por Carlo Ancelotti e Taffarel, afirmando que aproveitará cada treinamento e jogo como uma oportunidade única. John definiu sua presença na Seleção como mais um desafio a ser superado em sua carreira.

— Está sendo tudo um sonho estar aqui na Seleção, com grandes profissionais como Taffarel e Ancelotti. São grandes figuras para a Seleção, então estar aqui para mim não tem preço. Estou muito feliz, contente.

Revelado pelo Santos, o goleiro enfrentou diferentes fases profissionais, incluindo períodos em que foi emprestado ou que permaneceu como reserva, passando também por Internacional, Real Valladolid e Botafogo. Ele ressaltou que todos esses processos o ajudaram a amadurecer.

— Eu sempre sonhei com esses momentos de títulos, Seleção Brasileira, de jogar na Europa. Foram momentos difíceis. No Santos, ainda tive um período de adaptação ao profissional, fiquei um bom tempo sem jogar e perdi uma Libertadores. Depois fui para o Inter, joguei na Espanha e voltei para o Botafogo, onde fui muito feliz e conquistei grandes títulos. Tudo que vem acontecendo na minha vida é um sonho — recordou.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul neste sábado, às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, e viaja, depois, para Tóquio, onde encara o Japão no dia 14, às 7h30.