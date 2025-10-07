Lucas Miranda, filho do ex-zagueiro Miranda, foi campeão pela Seleção Brasileira Sub-15 pela sua primeira competição oficial. O jogador também atua nas categorias de base do São Paulo.

Lucas, que também atua como zagueiro, foi campeão da Conmebol Liga Evolución Sub-15, o Sul-Americano da categoria, na última segunda-feira (6). A competição aconteceu no Paraguai. Na decisão, a Seleção venceu a Argentina nas penalidades por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

A Seleção Brasileira encerrou a campanha sem derrotas: cinco partidas, com triunfos sobre o Peru (2 a 0) e o Equador (4 a 3), além de empates por 1 a 1 contra Colômbia e Venezuela, antes da decisão contra a Argentina.

Lucas esteve em campo em todos os jogos e evidenciou sua versatilidade, atuando como zagueiro e também como lateral-esquerdo. O jogador falou sobre a oportunidade e confiança.

- Vestir a camisa da Seleção Brasileira já é especial, e conquistar um título na minha primeira competição oficial é algo que vai ficar marcado para sempre na minha carreira. Estão todos de parabéns. Foi uma experiência maravilhosa e um campeonato muito importante. Espero que seja só o começo da minha trajetória aqui na Seleção - disse.

(Foto: Divulgação)

Lucas Miranda falou sobre passos do pai

Filho de Miranda, que também defendeu a Seleção Brasileira quando jogador, falou sobre não sentir a pressão do pai, que foi ídolo do São Paulo, onde faz base, mas também com passagens pela Europa, como Atlético de Madrid.

- Eu sempre digo que meu pai é uma referência para mim. Ele sempre procura me acompanhar, conversa bastante, me dá conselhos e me dá tranquilidade para poder ter a minha personalidade. Isso me ajuda a não sentir o peso de ser filho de um cara que fez tanta história no futebol como ele - completou.

Canhoto, alto e fisicamente privilegiado, Lucas Miranda chama atenção dentro e fora de campo. Capitão do time Sub-14 tricolor em 2023, foi ele quem ergueu a taça do Campeonato Paulista, reafirmando sua liderança.

Mesmo podendo morar com os pais, o zagueiro de 14 anos optou por viver no alojamento do CFA Laudo Natel, em Cotia, para estar mais próximo do clube e imerso na rotina são-paulina.

Lucas é canhoto e tem porte físico acima da média para a idade, aspectos que despertam atenção do São Paulo desde cedo. O Lance! apurou ele também é visto internamente como um atleta estudioso, que costuma rever seus próprios jogos para entender melhor o posicionamento e a parte tática.