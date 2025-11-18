João Pedro, goleiro do Santos, supera perda familiar e brilha pelo Brasil no Mundial sub-17

Formado nas categorias de base do Santos, o goleiro João Pedro vive um dos momentos mais marcantes de sua jovem carreira. Aos 17 anos, o jogador se tornou protagonista da Seleção Brasileira sub-17 na Copa do Mundo da categoria, disputada no Catar. Com defesas decisivas e atuações seguras, o santista foi peça fundamental na classificação às quartas de final, após vitória sobre a França nos pênaltis, por 1 a 1 no tempo normal.

continua após a publicidade

Goleiro do Brasil brilha, e Seleção elimina a França do Mundial sub-17 nos pênaltis

O resultado manteve a boa fase do goleiro, que já havia sido o destaque brasileiro na fase anterior, contra o Paraguai, quando defendeu três cobranças e garantiu a vaga nas oitavas. Contra os franceses, João Pedro voltou a brilhar: defendeu um pênalti com bola rolando e pegou mais dois na disputa final. O Brasil agora enfrenta o vencedor do confronto entre Marrocos e Mali na próxima sexta-feira.

Natural de Santos, João Pedro iniciou sua trajetória no futsal da cidade, no tradicional Gremetal. Começou atuando na linha, mas uma experiência emergencial debaixo do gol mudou seus rumos. Desde então, abraçou a posição e passou a se desenvolver nas categorias de base do Santos, clube que defende desde os nove anos de idade.

continua após a publicidade

Com 1,98m de altura, o jovem se destaca pelo porte físico e pela tranquilidade nas decisões. Treina regularmente com o elenco profissional e é considerado a quarta opção do gol santista, atrás de Gabriel Brazão, Diógenes e João Fernandes. Em maio de 2024, assinou seu primeiro contrato profissional, válido até abril de 2027, e foi relacionado pela primeira vez para uma partida da Série B, contra o Amazonas.

Ancelotti manda recado para Neymar: 'Tem seis meses para chegar à lista final'

A trajetória recente de João Pedro ganha ainda mais valor diante de um episódio delicado. No dia 30 de julho deste ano, o jovem perdeu a mãe, Carla Paixão. Segundo o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, o goleiro demonstrou maturidade e postura exemplar mesmo em meio à fase difícil.

continua após a publicidade

— João Pedro tem algo diferenciado, porque viveu um momento difícil da sua vida pessoal, como todos nós vivemos, mas ele, muito, com o falecimento da mãe. Resistiu, e não apenas resistiu, como atuou pelo Santos, cumprindo bem o seu dever. São referências, exemplos de persistência e resiliência que fazem com que a gente note a determinação de um atleta obstinado para cumprir bem sua trajetória — afirmou o dirigente.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes do Mundial, João Pedro já havia conquistado o título sul-americano sub-17 com a Seleção, sendo um dos destaques da campanha. Agora, se consolida como uma das principais promessas para o futuro do gol santista e da Seleção Brasileira.

Com desempenho crescente e postura firme dentro e fora de campo, o jovem goleiro representa bem a nova geração formada no CT Rei Pelé: técnica refinada, superação pessoal e um foco evidente em transformar talento em trajetória sólida no futebol.