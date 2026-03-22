Europeus se chocam com jogada de Endrick: 'Puro talento'

O Lyon, time de Endrick e 4° colocado na Ligue 1, recebeu o Mônaco, em duelo pela 27° rodada do Campeonato Francês. A equipe da casa acabou derrotada, de virada, pelo placar de 2 a 1, mas o atacante, convocado para a Seleção Brasileira por Ancelotti, deu uma linda assistência para o gol de Pavel Šulc.

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Confira a reação dos torcedores:

Minutos depois, antes de sofrer a virada, Endrick deixou dois marcadores no chão com belos dribles. Depois de tocar a bola, que ia lentamente entrando no gol, o defensor do Mônaco conseguiu chegar a tempo e impedir o tento do brasileiro, tirando a bola em cima da linha.

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

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Polêmicas

A partida também foi marcada por polêmicas de arbitragem. Com uma atuação muito questionada pelos jogadores do Lyon e do Mônaco, o juiz expulsou Tagliafico, campeão do mundo pela Argentina em 2022, após uma falta por trás.

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Mesmo com o cartão vermelho aplicado, o treinador do Mônaco, Sébastien Pocognoli, esboçou uma reclamação pela demora do árbitro para expulsar o argentino, o que custou também para o técnico da equipe da casa uma advertência que o mandou para o vestiário mais cedo.

Saindo de campo, Pocognoli se mostrou indignado pela punição, afirmando que não entendia o motivo pelo vermelho, já que não tinha nem um cartão amarelo.