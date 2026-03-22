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Europeus se chocam com jogada de Endrick: 'Puro talento'

Mesmo com grande atuação de Endrick, Lyon sofreu o revés e perdeu o jogo

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 22/03/2026
13:05
Endrick põe a partida no bolso, faz três gols e Lyon goleia o Metz por 5 a 2 na Ligue 1
imagem cameraEndrick põe a partida no bolso, faz três gols e Lyon goleia o Metz por 5 a 2 na Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)
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O Lyon, time de Endrick e 4° colocado na Ligue 1, recebeu o Mônaco, em duelo pela 27° rodada do Campeonato Francês. A equipe da casa acabou derrotada, de virada, pelo placar de 2 a 1, mas o atacante, convocado para a Seleção Brasileira por Ancelotti, deu uma linda assistência para o gol de Pavel Šulc.

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Confira a reação dos torcedores:

Minutos depois, antes de sofrer a virada, Endrick deixou dois marcadores no chão com belos dribles. Depois de tocar a bola, que ia lentamente entrando no gol, o defensor do Mônaco conseguiu chegar a tempo e impedir o tento do brasileiro, tirando a bola em cima da linha.

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França
Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

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Polêmicas

A partida também foi marcada por polêmicas de arbitragem. Com uma atuação muito questionada pelos jogadores do Lyon e do Mônaco, o juiz expulsou Tagliafico, campeão do mundo pela Argentina em 2022, após uma falta por trás.

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Mesmo com o cartão vermelho aplicado, o treinador do Mônaco, Sébastien Pocognoli, esboçou uma reclamação pela demora do árbitro para expulsar o argentino, o que custou também para o técnico da equipe da casa uma advertência que o mandou para o vestiário mais cedo.

Saindo de campo, Pocognoli se mostrou indignado pela punição, afirmando que não entendia o motivo pelo vermelho, já que não tinha nem um cartão amarelo.

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